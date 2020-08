Tietoturvakulttuurissa on eniten parannettavaa koulutus- ja kuljetusaloilla

Pankki-, rahoitus- ja vakuutusaloilla tietoturvakulttuuri on parhaassa kunnossa, mutta koulutus-, liikenne- ja energia-alat joutuvat tyytymään huonoimpaan pistemäärään. Tämä käy ilmi KnowBe4n maailmanlaajuisesta tietoturvakulttuurianalyysistä.

Siihen osallistui yli 120 000 työntekijää kaikkialla maailmassa toimivista yrityksistä. Pisteitä annettiin asteikolla 0-100. Jos pistemäärä ylittää 90, tietoturvakulttuurin taso on erinomainen. Pistemäärä alueella 80-89 osoittaa, että tietoturvakulttuuri on hyvällä tasolla. Yrityksissä, joiden pistemäärä on alueella 60-79, taso on kohtalainen. Jos yritys saa alle 60 pistettä, siinä vallitsee tasoltaan huono tietoturvakulttuuri. Yrityksiä arvioidaan seitsemän tekijän suhteen. Ne ovat asenne, käyttäytyminen, tietämyksen taso, tiedottaminen, normit, vastuut ja vaatimusten noudattaminen.

Inhimillisiä virheitä sattuu

– Meitä hämmästyttää se, että monien yritysten tietoturvakulttuurista saama pistemäärä jää edelleen melko alhaiseksi. Yli yhdeksässä yrityksessä kymmenestä turvallisuuskulttuurin taso on kohtalainen. Rikolliset iskevät yritysten IT-toimintoihin joka päivä aiheuttaen niille suoranaisia kustannuksia ja pakottaen ne käyttämään merkittävästi resursseja digitaalisten arvojen turvaamiseen. Siksi hämmästyttää, että monissa yrityksissä rikollisuudelta suojautumiseen ei panosteta enempää, kertoo KnowBe4-konserniin kuuluvan CLTRe:n toimitusjohtaja Kai Roer. Tämä yritys toimii KnowBe4-tietoturvakonsernin maailmanlaajuisena tietoturvakulttuurin tutkimuskeskuksena.

Parhaat ovat parhaita kaikessa

Analyysi perustuu koulutukseen, rutiineihin, järjestelmiin, työntekijöille tiedottamiseen ja heidän seurantaansa.

– Kulttuurilla voi olla merkittävä vaikutus organisaation tietoturvaan. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota markkinoille kattavimmat tulokset kulttuurin vaikutuksesta kyberturvallisuuteen.

Tuloksista käy muun muassa ilmi, että toimialakohtaiset vaihtelut eivät ole kovin suuria. Roerin mukaan parhaat yritykset selviytyvät erittäin hyvin kaikilla osa-alueilla, mutta alhaisen pistemäärän saaneilla yrityksillä menee yleisesti ottaen huonosti.

Alhaiset pistemäärät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla

Hänen mielestään on huolestuttavaa, että monilla energia-alan ja julkisen sektorin kaltaisilla toimialoilla, jotka tuottavat yhteiskunnan kannalta kriittisiä palveluja tai tuotteita, pistemäärä jää matalaksi. Lisäksi arkaluonteisia tietoja hallinnoivat alat, kuten koulutus, jäävät kauas kärjestä.

– Energi-alalla on panostettu tekniikkaan, mutta inhimilliset tekijät on lyöty laimin. Tämä on mielenkiintoista, koska suurimmissa tunnetuissa digitaalisissa hyökkäyksissä on käytetty hyväksi inhimillisiä virheitä. Julkisella sektorilla ja koulutusalalla yhä enemmän palveluja ja tietoja on saatavana verkossa käytettävyyden parantamiseksi. Työtä tietoturvakulttuurin vahvistamiseksi on tehostettava, jotta tiedot turvataan parhaalla mahdollisella tavalla", hän sanoo.

Vaatimustenmukaisuuden parantaminen

Ensimmäinen Security Culture Report julkaistiin vuonna 2017. Näissä raporteissa tarkastellaan tietoturvakulttuurin tilaa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Tämän vuoden raportissa CLTRe on analysoinut työtä tämän kulttuurin kehittämiseksi kaikkialla maailmassa.

– Tämän vuoden tutkimustuloksessa on myönteistä se, että monissa yrityksissä ja monilla toimialoilla tilanne on parantunut edellisen analyysin jälkeen. Kehitys on ollut kaikkein myönteisintä vaatimustenmukaisuudessa. Työntekijät käyttävät osaamistaan ja ovat tietoisia tietoturvariskeistä sekä riskialttiista toiminnoista", Kai Roer sanoo.

Toimialakohtaiset tietoturvakulttuuripistemäärät