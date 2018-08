Tietoturvan asiantuntijayritys OptimeSys laajentaa toimintaansa Suomessa

Tietoturvan asiantuntijayritys OptimeSys on ostanut Fin-Lan Tampere Oy:n sekä WizIT Oy:n liiketoiminnan. Fin-Lan Tampere ja WizIT ovat ICT-alan palveluyrityksiä, joiden toiminta on keskittynyt Pirkanmaalle ja Turun talousalueelle. OptimeSys on voimakkaassa kasvussa oleva tietoturvaan erikoistunut ICT-alan palveluyritys. Toteutuneet yrityskaupat tukevat OptimeSysin kasvustrategiaa Suomessa ja kauppojen myötä OptimeSys vahvistaa entisestään toimintaansa alueella.

Kuvassa vasemmalta OptimeSysin toimitusjohtaja Kimmo Ojala, WizIT Oy:n toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki, Fin-Lan Tampere Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hakala ja OptimeSysin tekninen johtaja Toni Kari.

-Olemme äärettömän tyytyväisiä, että Fin-Lan Tampere ja WizIT tulevat osaksi OptimeSysin kasvutarinaa. Yrityksillä on vakiintunut asema Pirkanmaalla ja kaikki valmiudet kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa kanssamme. Olemme seuranneet alueen tietoturvamarkkinan kehitystä tarkkaan ja kuunnelleet asiakkaidemme toiveita. Yritysostojen myötä pystymme vastaamaan kasvaviin tarpeisiin ja tarjoamaan parempaa paikallista palvelua sekä laajempia palvelukokonaisuuksia niin vanhoille kuin uusille asiakkaillemme, kertoo Kimmo Ojala, OptimeSys-konsernin toimitusjohtaja. Tietoturvan merkitys ja kasvavat tarpeet organisaatioissa asettavat lisääntyviä vaatimuksia palveluntarjoajille. Fin-Lan Tampere Oy:n ja WizIT Oy:n toimitusjohtajat näkevät yhdistymisen välttämättömänä . -Yrityskaupat mahdollistavat osaamisemme tarjoamisen laajemmalle asiakaskunnalle. Suuremmat taustavoimat tuovat varmuutta ja tukea palveluiden tarjontaan entistä enemmän. Tietoyhteiskunta kehittyy huimaa vauhtia ja on tärkeätä pysyä kehityksen huipulla. OptimeSys tuo tähän mahdollisuuden. Työntekijämme pääsevät kehittämään itseään ja syventämään taitojaan. Myös vanhat asiakkaat saavat jatkossa monipuolisempaa ja suuremman yrityksen palvelua unohtamatta paikallisuutta, kommentoi Fin-Lan Tampere Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hakala. -Aloitin yrittäjänä edellisen IT-murroksen aikaan 1999. Silloin oli tilausta joustavalle ja nopealle asiantuntijayritykselle. Nyt on uusi iso murrosvaihe käynnissä. Erityisesti tietoturvaan liittyvät haasteet vaativat entistä enemmän resursseja ja siten myös isomman organisaation. Yrityskaupan myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin, kertoo WizIT:n toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki. OptimeSys on vuonna 2007 perustettu, täysin suomalaisessa omistuksessa oleva, tietoturvaan erikoistunut ICT-alan yritys, jolla on kunnianhimoiset kasvutavoitteet. OptimeSys liiketoiminta-alue on globaali ja liiketoimintayksiköt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla sekä Pirkanmaalla. OptimeSys on viime vuosina kasvanut voimakkaasti orgaanisen kasvun sekä yritysostojen myötä. OptimeSys-konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 lähes 8 milj. € ja konserni työllistää yrityskauppojen jälkeen yli 60 henkeä. Fin-Lan Tampere Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 648 000 euroa ja WizIT Oy:n 615 000€.

Avainsanat kyberturvatietoturvayritysostot

