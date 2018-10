Tietoturvariskit ovat uhka energia-alalla – älykäs tiedonhallinta pitää kriittiset tiedot turvassa

Energia-alalla tietoturvan merkitys kasvaa jatkuvasti, koska energiayritysten tiedot kiinnostavat kyberrikollisia. Yritykset toimialalla ovat varautuneet lisääntyviin tietoturvariskeihin hyödyntämällä toiminnassaan tamperelaisen M-Filesin kehittämiä älykkään tiedonhallinnan ratkaisuja.

Tänä tiistaina 23.10. käynnistyvä Suomen suurin energia-alan tapahtuma, Energiamessut, kerää energia-alasta kiinnostuneet Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen. Tänä vuonna messuilla puhuttaa erityisesti tietoturva: energia-alalla käsitellään päivittäin paljon tärkeitä tietoja ja dokumentteja, jotka on löydettävä tarpeen vaatiessa nopeasti, mutta säilytettävä silti tietoturvallisesti.

- Sirpaloituva tieto on energia-alalla vakavasti otettava ongelma. Kun tärkeät tiedostot ovat hajallaan eri järjestelmissä, on helppo ajautua tilanteeseen, jossa vanhentuneet tiedostoversiot ja kaksoiskappaleet aiheuttavat riskejä liiketoiminnalle sekä hidastavat työntekoa, kertoo älykkään tiedonhallinnan pioneerin, ohjelmistoyhtiö M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

- Esimerkiksi sähkökatkon tullen energiayrityksen on löydettävä tärkeät tiedot välittömästi, jotta tilanne saadaan ratkaistua ripeästi. Olemmekin huomanneet, että monet energia-alan yritykset panostavat tehokkaaseen ja turvalliseen tiedonhallintaan erityisen paljon, hän havainnollistaa.

Energiayritysten tiedot kiinnostavat kyberrikollisia

Maailman nopea digitalisoituminen näkyy myös energiateollisuudessa. Energia-alan yrityksissä kyberturvallisuuden merkitys korostuu, sillä alalla liikkuu rahan lisäksi runsaasti arvokasta tietoa. Jotta tieto ei päädy vääriin käsiin, tulee tietojen tallennustapoihin ja suojaukseen kiinnittää erityisen paljon huomiota.

- Meidän kantaverkkomme kautta kulkee noin 80 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Siksi tietoturvallisuutemme ja riskienhallintamme onkin oltava huippuluokkaa. Turvallisuusvaatimustemme täyttymisen lisäksi halusimme tarvittavien tiedostojen löytyvän ketterästi ja nopeasti, joten päädyimme perusteellisen valintaprosessin ja tiukan tietoturva-auditoinnin jälkeen investoimaan M-Filesin tiedonhallintaratkaisuun, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n viestintä- ja tiedonhallintapäällikkö Marjaana Kivioja.

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, mutta myös kansainvälisesti tunnustettu edelläkävijä. Yhtiö valittiin syyskuussa 2018 maailman parhaaksi kantaverkkoyhtiöksi kansainvälisessä energia-alan brändikilpailussa CHARGE 2018:ssa.

Globaalisti toimivalla M-Filesilla on energia-alan asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. M-Filesin älykkään tiedonhallinnan ratkaisua käyttävät Fingridin lisäksi muun muassa Fortum, Turku Energia, Oulun Energia, Herrfors sekä Caruna. Mäkitalo näkee alan vaatimuksiin vastaamisen yhtenä syynä järjestelmän suureen suosioon energia-alalla.

- Energia-alalla toiminta on tarkkaan säädeltyä. Tiedostoja ja dokumentteja tulee säilyttää tavalla, joka noudattaa lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Energiayhtiöitä koskee valtava määrä viranomaismääräyksiä, ja yritysten kansainvälistyessä noudatettavien lakien määrä moninkertaistuu. Kun kehitämme ratkaisujamme eri toimialoille sopiviksi, otamme aina huomioon alan standardit sekä tietoturvan, Mäkitalo toteaa.

Maailman kärkianalyytikot Gartner ja Forrester ovat nostaneet tamperelaisen M-Filesin johtavaksi tiedonhallinnan kehittäjäksi ja toimittajaksi. Gartner on nimennyt M-Filesin visionääriksi uusimmassa Magic Quadrant for Content Services Platforms -julkaisussaan, ja Forrester nimeää yhtiön johtavaksi toimittajaksi vuosittaisessa raportissaan. Lisäksi tutkimuslaitos Nucleus Researchin uusimmassa ECM Technology Value Matrix 2018 -raportissa M-Files on valittu maailman johtavaksi tiedonhallintaratkaisujen toimittajaksi.

Lisätietoja aiheesta: