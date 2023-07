Tieverkko kaipaa kunnon kuoppakorotusta

Reissatessaan Suomen pääteillä ja sorapäällysteisillä mökkiteillä jokainen voi itse nähdä maanteiden korjausvelan eli teiden huonon kunnon. Ammattikuljettajat kokevat sen joka päivä. Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n näkemys on, että tieverkko pitää saada kuntoon. Korjausvelan kasvu tulee pysäyttää.



– Tiet alkavat olla jo vaarallisen huonossa kunnossa. Tästä tulee ammattikuljettajilta viestiä tien päältä, AKT:n sopimustoimitsija Vesa Lackman sanoo.

Maanteiden kunto on huonontunut huolestuttavalla vauhdilla. Korjausvelka tarkoittaa, että jatkuvasti teitä korjataan vähemmän suhteessa niiden kunnon rapistumiseen. Tämä velka vain kasvaa.

Keväällä 2023 Trafi kertoi, että teiden korjausvelka on 1,65 miljardia euroa. Päällystetyistä teistä huonokuntoisia on 7900 kilometriä eli noin 14 prosenttia. Sorateistä noin 2 800 km eli 10 prosenttia on huonokuntoisia. Nämä ovat iso turvallisuusriski.

AKT katsoo, että tieverkon korjaamista pitää kohdentaa. Ensisijaisia ovat elinkeinoelämän toimintaedellytykset, työmatkaliikenne ja liikenneturvallisuus. Myös alempitasoiseen tieverkkoon pitää olla varaa tehdä parannuksia.

Raskaan liikenteen kaluston mitat ja massat ovat kasvaneet, mikä kuluttaa teitä entistä enemmän.



Pitkät HCT-yhdistelmäajoneuvot tarvitsevat myös suuremmat taukopaikat pysähtyäkseen. Se tarkoittaa kuljettajille isompaa haastetta löytää paikka pysähtyä. Tarvitaan valtakunnallinen raskaan liikenteen taukopaikka- ja siirtokuormausalueverkko. Se kehittäminen on saatava liikkeelle.

Hallitusohjelma pistää isoja panoksia raiteisiin. Raiteet eivät korvaa maantieverkkoa, joka on ainoa todellinen vaihtoehto liikkumiseen harvaan asutuilla alueilla.

Teitä pitkin kulkee 90 prosenttia tavaraliikenteen tonneista ja henkilöliikenteestä. Tien päällä kuljettajina on AKT:n ammattilaisia, kuten esimerkiksi yhdistelmäajoneuvojen, kuorma-autojen, linja-autojen, säiliöautojen ja ympäristönhuollon kuljettajia.