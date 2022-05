Tiibetissä vapauden puute johtaa epätoivoisiin tekoihin ja protesteihin

Barbara Demick: Tukahdutettu kaupunki – Elämää, kuolemaa ja vastarintaa Tiibetissä

Julkaisu 10.6.2022

Yli 150 tiibetiläistä on tehnyt polttoitsemurhan protestina Kiinan sortotoimille. Protestit alkoivat vuonna 2009, yli 50 vuotta Tiibetin miehityksen jälkeen. Toimittaja, tietokirjailija Barbara Demick matkusti Tiibetin ylängölle selvittämään, miksi.

Tiibetiläinen Ngaba on surullisen kuuluisa kaupunki siksi, että se on polttoitsemurhaprotestien keskus. Demick haastatteli kirjaansa varten sekä Tiibetissä että maanpaossa eläviä tiibetiläisiä, joiden kotikaupunki on Ngaba. Kertomuksista syntyy kaupungin ja sen asukkaiden tarina kiinalaissotilaiden saapumisesta nykypäivään.

Kertomus etenee feodaaliselta 1930-luvulta kiinalaismiehitykseen, vastarinnan raakaan tukahduttamiseen ja kulttuurivallankumouksen ylilyönteihin. 1980-luvun liberaalimmat vuodet saivat nopean lopun Tiananmenin verilöylyn aikaan, ja Xi Jinpingin nyky-Kiina on kiristänyt otettaan entisestään.

Koska dalai-lama oli vakuuttanut tiibetiläiset väkivallattomuudesta, 2000-luvun vastarinnan äärimmäisimmät keinot eli polttoitsemurhat kohdistuvat protestoijiin itseensä. Teot ovat poikkeuksellisen rajuja siksi, että itsemurha on tiibetinbuddhalaisuudessa tabu.

Poliisi ja puolisotilaalliset joukot ovat vastanneet niihin eristämällä Ngaban internet-yhteyksiä myöten, vangitsemalla silminnäkijöitä ja kohtelemalla raa’asti liekeistä hengissä selviytyneitä mielenosoittajia.

Tiibetin kiinalaistamistoimet jatkuvat edelleen. Ngabalaisten vaatimukset eivät kuitenkaan ole kohtuuttomia: he toivovat samoja oikeuksia ja mahdollisuuksia kuin kiinalaisilla on. Demickin haastattelema yrittäjä kertoo, että hänellä on materiaaliset olot kunnossa, mutta passia hän ei saa: ”Minulla on kaikki, mitä elämältä haluan, lukuun ottamatta vapauttani.”





Barbara Demickin Pohjois-Koreaa käsittelevä teos Suljettu maa (Atena 2011, suom. Antti Immonen) oli menestys Suomessakin. Demick on kirjoittanut kirjan myös Sarajevon piirityksestä (Logavina Street, 2012). Hän on ollut Los Angeles Timesin toimittaja ja johtanut lehden Pekingin ja Soulin konttoreita. Omien sanojensa mukaan Demick haluaa kirjoittaa historiasta niin kuin kokijat sen itse näkevät.



Haastattelupyynnöt, lisätiedot, arvostelukappaleet: hanna-leena.soisalo@atena.fi