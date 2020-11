Tiina Kuusisaari (FM, DI) vahvistaa yritys- ja sijoittajaviestintään erikoistuneen Bravuran tiimiä

Yritys- ja sijoittajaviestinnän asiantuntija Viestintätoimisto Bravura on nimittänyt Tiina Kuusisaaren (FM, DI) Investor Relations Advisoriksi 1.12.2020 alkaen. Tiina on työskennellyt viimeiset 10 vuotta vaativissa viestinnän tehtävissä alansa johtavissa suomalaisissa ja kansainvälisissä pörssiyhtiöissä, viimeisimpänä YIT-konsernissa, jossa hän vastasi konsernin sijoittajaviestinnästä Ennen YIT:llä työskentelyään hän toimi Nokiassa Senior Communications Managerina muun muassa talousviestinnän, ylimmän johdon viestinnän sekä strategiaviestinnän asiantuntijana. Tiinalla on kokemusta myös sisäisen muutosviestinnän projektien johtotehtävistä erityisesti yritysfuusioiden yhteydessä. Lisäksi hän on työskennellyt analyytikkona Nokian ja Stora Enson palveluksessa.

”Nykyisessä epävarmassa markkinatilanteessa viestinnän rooli on korostunut entisestään. Tämä heijastuu myös Bravuran kasvavaan liiketoimintaan, sillä toimimme useiden suomalaisten listayhtiöiden viestintäkumppanina ja ulkoistettuna viestintäresurssina. Kun asiakkaamme hakevat erilaista osaamista ja joustoa organisaatioonsa, tarjoamme heille kokeneita viestinnän neuvonantajia ja tekijöitä. On todella hienoa saada Tiina mukaan vahvistamaan tiimiämme ja auttamaan asiakkaitamme viestintänsä kehittämisessä ja toteuttamisessa”, kommentoi Bravuran toimitusjohtaja Anu Kuula. ”On upeaa päästä osaksi Bravuran kokenutta tiimiä. Uskon, että pitkästä sijoittaja- ja talousviestintäkokemuksestani on hyötyä Bravuran asiakkaille, olivatpa he sitten pörssissä pitkään toimineita yrityksiä, vasta listautuneita tai listautumista suunnittelevia. Tuon mukanani Bravuraan erityisesti osaamiseni talousviestinnästä, vaativien viestintäprojektien johtamisesta, yhtiön sijoittajaviestinnän strategisesta suunnittelusta ja IR-toimintojen kehittämisestä. Odotan innostuneena tulevia töitä asiakkaiden ja bravuralaisten kanssa”, toteaa Tiina Kuusisaari.

