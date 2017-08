Tila- ja asuntojaosto 14.8.2017: Laajalahden ja Tuomarilan koulujen peruskorjaukset ja laajennukset valmistuvat 2021

14.8.2017 12:13 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan sekä Laajalahden että Tuomarilan koulujen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmat. Molemmat hankkeet toteutetaan elinkaarihankkeena ja ne valmistuvat siten, että koulut otetaan käyttöön elokuussa 2021. Molempien koulujen osalta on olemassa kaavamuutoksien aiheuttama aikatauluriski.

Laajalahden koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeessa koulu laajennetaan 2-sarjaisesta 3-sarjaiseksi 1. - 6. luokkien peruskouluksi sekä kahdelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle. Hankkeen yhteenlaskettu oppilasmäärä kasvaa noin 300:sta 480:een. Hanke toteutetaan Laajalahden koulun nykyiselle paikalle. Hankkeessa tehdään kaavamuutos mm. rakennusoikeuden lisäämiseksi, asuntolatontin erottamiseksi koulutontista ja huoltoyhteyden saamiseksi urheilukentälle. Tavoitteena on, että uusi kaava saisi lainvoiman vuoden 2017 loppuun mennessä. 1980-luvulla tehty laajennusosa puretaan ja korvataan tehokkaammalla uudisosalla, johon sijoittuu myös uusi liikuntasali. Suunnittelu toteutetaan niin, että siinä varaudutaan tarvittaessa myöhemmin kirjastotilojen toteutukseen. Asiaa selvitetään jatkokaavoituksen yhteydessä.

Laajalahden koulun hankesuunnitelma

Tuomarilan koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeessa koulu laajennetaan 3-sarjaiseksi 1. - 6. luokkien peruskouluksi. Koulun ja päiväkodin (varhaiskasvatuksen esiopetus) tuleva yhteenlaskettu oppilasmäärä on 480. Henkilökunnan määrä on noin 65. Koulun tilat suunnitellaan soveltuviksi myös kaupungin liikuntatoimen ja ulkopuolisten toimijoiden organisoimaan iltakäyttöön. Hanke toteutetaan Tuomarilan koulun nykyiselle paikalle. Hankkeessa on tekeillä kaavamuutos, jolla haetaan mm. tontin rakennusoikeuden kasvattamista ja kerrosluvun muuttamista III:ksi. Kaupunginmuseo on esittänyt Tuomarilan koululle suojelua merkinnällä sr-1. Tavoitteena on, että uusi kaava saisi lainvoiman vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tuomarilan koulun hankesuunnitelma

Tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 2017 sekä aiesopimuksen Espoon kaupunkia palvelevien opetustilojen suunnittelusta ja vuokrauksesta Uusikumpuun (Riihitontuntie 7 – 9). Espoon kaupungin ja kiinteistöt ja rakennukset omistavan Varman tarkoituksena on yhteistyössä suunnitella kohteeseen koulu- ja päiväkotitiloja piha-alueineen sekä valmistella niiden vuokrausta ja tätä edeltäviä peruskorjausta ja muutostöitä. Tila vuokrataan väistötilaksi.

Tila- ja asuntojaosto kehottaa jatkamaan valmistelua Espoon sairaalan toimitilojen vuokraamisesta sairaalakäyttöön HUS:lle aiesopimuksen mukaisesti. Espoon uuden sairaalan tiloihin on tarkoitus remontoida väistötilaa Kätilöopistolle.

Lisäksi jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtisen selostuksen ajankohtaisista sisäilma-asioista.

Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 14.8.2017

