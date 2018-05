Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Meritorin koulun ja Friisilän päiväkodin hankesuunnitelmat

Jaosto käsitteli myös mm. Kivimiehen koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmaa sekä asunto-ohjelman valmistelutilannetta. Lisäksi jaosto edellytti Tilapalveluita arvioimaan pikaisesti vaihtoehdot Jupperin koulun jatkotoimenpiteiksi ja valmistelemaan väistövaihtoehtoja kesäkuun kokoukseen mennessä.

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Meritorin koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma pohjautuu Espoon kaupungin vuoden 2017 investointiohjelmaan, jossa kohde on esitetty peruskorjattavaksi vuonna 2019 - 2020. Tavoitehinta on 13,07 milj. euroa. Kohteessa tehdään rakenne- ja taloteknistä peruskorjausta /-parannusta sekä välttämättömiä tilamuutoksia. Kohteen rakenteista on löytynyt haitallisia mikrobeja ja kosteusvaurioita. Osa rakenteista on elinkaarensa päässä. Näiden rakenteiden korjaaminen on välttämätöntä. Talotekniikka on elinkaarensa päässä ja se on uusittava. Hankesuunnitelman mukainen tavoite on saada tilat käyttöön syksyllä 2020.

--

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Friisilän siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelman. Friisilän nykyisen vuonna 1989 rakennetun neljän lapsiryhmän päiväkodin noin 78 lasta ovat joutuneet siirtymään väistöön Espoonlahteen Rehtorintie 11 koulurakennukseen sekä Merikansantie 4B rakennukseen. Nykyinen Friisilän päiväkotirakennus on tekniseltä kunnoltaan huono. Lisäksi se on alueen varhaiskasvatuspaikkojen kasvaneen tarpeen vuoksi liian pieni. Nykyinen Friisilän päiväkotipuretaan. Uuteen siirtokelpoiseen päiväkotiin tulee 126 varhaiskasvatuspaikkaa. Tilojen on tarkoitus valmistua viimeistään elokuussa 2019.

--

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelmaa valtuustolle hyväksyttäväksi.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa korjaus- ja muutostyönä. Ensimmäinen vaihe osoitteessa Lämpömiehenkuja 2 sisältää vuokrattavaa koulutilaa 400 oppilaalle ja päiväkodin 126 lapselle. Sivistystoimi on antanut puoltavan lausunnon luonnossuunnitelmista 26.5.2017. Tilat valmistuvat loppuvuodesta 2018 ja ovat käyttöönotettavissa vuoden 2019 alusta.

Toinen vaihe osoitteessa Lämpömiehenkuja 3 sisältää koulutilaa 230 oppilaalle. Tavoitteena on, että, että toisessa vaiheessa toteutettavat koulutilat valmistuvat syyslukukaudeksi 2019.

Otaniemen, Tapiolan keskuksen ja Otsolahden pienalueilla koulutulokkaiden määrä kasvaa. Mikäli Otaniemen koulu perustetaan, voidaan sillä turvata tarvittava kapasiteetti alueella. Kivimiehen koulussa on alkuvaiheessa vapaata kapasiteettia, jota on suunniteltu käytettävän peruskorjausten aikaisiin väistötilanteisiin. Englanninkielisen opetuksen toinen toimipiste on tarkoitus käynnistää Kivimiehen kiinteistössä joko syksyllä 2019 tai syksyllä 2020 riippuen siitä, mitä muuta toimintaa Kivimiehessä on.

Toimitilavuokra sivistystoimelle olisi 2,167 milj. euroa. Kahdenkymmenen vuoden vuokrasopimuksen vuokraan sisältyy kohteen ylläpito siivousta lukuun ottamatta.

--

Tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi asunto-ohjelman 2018 - 2021 valmistelutilanteen. Päivitetystä luonnoksesta asunto-ohjelmaksi 2018 - 2021 on pyydetty lausunnot vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta ja nuorisovaltuustolta 6.6.2018 mennessä.

--

Jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan selostukset ajankohtaisista asioista:

Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 21.5.2018

Tila- ja asuntojaosto edellyttää, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot Jupperin koulun jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehtoja yhdessä sivistystoimen kanssa. Esitys jatkotoimenpiteiksi tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6.2018. Jupperin koululle perustetaan kohdekohtainen sisäilmaryhmä.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat