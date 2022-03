Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen tilinpäätöksen

Jaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee Henttaan kylätalon korjaamista ja vuokraamista alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden mukaisesti kohteen myynti on ensisijainen vaihtoehto. Myös vuokraaminen on mahdollista, jos löytyy toimija, joka vastaa kohteen ylläpidosta ja korjauksista.

Tilapalvelut on neuvotellut kohteesta talven 2021–2022 aikana Olarin Eräkotkat ry:n lippukunnanjohtajan kanssa. Neuvotteluissa on päästy yhteiseen tavoitteeseen. Kohteen mahdollinen vuokraaminen tai myyminen lippukunnalle on selvityksessä. Asiaan palataan, kun kevään lisätutkimukset ovat valmistuneet ja kaava edennyt. Myös vuokrattavaa tonttiosuutta ja käyttöä sekä muita oheisrakennuksia on otettava huomioon.

Tilapalvelut on saanut Henttaan kylätalon kiinteistöstä päivitetyn kuntoarvion, jonka mukaan vuosille 2021–2022 ajoitettujen, välitöntä huomiota vaativien korjausten kustannusarvio yhteensä arviolta 460 000 euroa.

Korjauskustannusten lisäksi kohteen ylläpidon kustannuksissa tulee huomioida erilaiset vuokralaisen vastuulle kohdistettavat tehtävät, kuten ylläpito- ja sisustustyöt sekä muut asemakaavan käyttötarkoituksen mukaiset tehtävät ja käyttäjän erityistoiveet.

Alueella on myös valmisteilla kaavamuutos. Kaavoitus on etenemässä vuoden 2022 aikana. Kaavan tarkoituksena on saada kiinteistölle mahdollisimman monipuolinen käyttötarkoitus. Rakennus on tällä hetkellä SR-1-merkinnällä suojeltu asumiskäyttöön. Kaavaehdotuksessa punaisen tuvan kiinteistö oli merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi, joka sallii myös erilaisen asukas- ja järjestötoiminnan. Uudisrakentamista korttelialueelle osoitettiin kahden erillispientalon verran.