Tila- ja asuntojaosto: Jupperin ja Painiityn päiväkodeille siirtokelpoiset rakennukset

Jaosto hyväksyi myös Matinkylän tyyppipaloaseman hankesuunnitelman sekä kuuli selostukset Tapiolan uimahallin tilanteesta ja ajankohtaisista sisäilma-asioista.

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Jupperin päiväkodin hankesuunnitelman. Jupperin nykyisessä vuonna 1968 rakennetussa päiväkodissa on tällä hetkellä n. 60 lasta. Päiväkotirakennus on tekniseltä kunnoltaan huono ja siinä on sisäilmaongelmia. Lisäksi se on alueen varhaiskasvatuspaikkojen kasvaneen tarpeen vuoksi liian pieni.

Koska nykyistä Jupperin päiväkodin peruskorjausta ja laajennusta ei voida mm. tontin ahtauden ja korkeuserojen vuoksi tehdä kustannustehokkaasti, on rakennuksen korjauksista ja laajentamisesta päätetty luopua. Jupperin koulun peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä (vuonna 2027) Jupperin päiväkoti liitetään samaan hankkeeseen.

Jupperin nykyisen päiväkotirakennuksen korvaamiseksi toteutetaan siirtokelpoinen päiväkoti siten, että sen käyttöönoton tavoitteena on tammikuu 2019. Uuteen siirtokelpoiseen päiväkotiin tulee 126 varhaiskasvatuspaikkaa. Koulun yhteydessä olevien päiväkotitilojen valmistuttua väliaikainen siirtokelpoinen päiväkoti voidaan ottaa muuhun käyttöön. Vanha päiväkotirakennus puretaan siirtokelpoisen päiväkodin valmistuttua.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Painiityn päiväkodin hankesuunnitelman. Painiityn päiväkodissa on tällä hetkellä n. 126 lasta. Se on alueen varhaiskasvatuspaikkojen kasvaneen tarpeen vuoksi liian pieni. Korttelissa on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Painiittyyn toteutetaan siirtokelpoinen päiväkoti siten, että sen käyttöönoton tavoitteena on tammikuu 2019. Uuteen siirtokelpoiseen päiväkotiin tulee 126 varhaiskasvatuspaikkaa.

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Matinkylän typpipaloaseman hankesuunnitelman. Matinkylän uusi paloasema rakennetaan Länsiväylän eteläpuolelle Mattlidenin koulua vastapäätä. Henkilöstö kalustoineen siirtyy Niittykummun paloasemalta.

Matinkylän paloaseman sijainnilla Länsiväylän läheisyydessä on suuri merkitys toimintavalmiusaikojen parantuessa erityisesti Etelä-Espoossa. LUP:n mukaan tiivistyvä kaupunkirakenne, korkeiden rakennusten, maanalaisten ja maanpäällisten laajojen monimutkaisten tilojen rakentaminen tulevat entisestään pidentämään pelastustyön alkamista. Edellä kuvatut toimintaympäristön muutokset edellyttävät paloasemaverkoston kasvattamista ja pelastus- ja ensihoitoyksiköiden määrän lisäämistä, jotta turvallisuustaso ja pelastustoiminnan sekä ensihoidon valmius voidaan säilyttää edes nykyisellä tasollaan. Tehtävämäärien jatkuva lisääntyminen edellyttää jatkossa lisäyksikön perustamista Otaniemeen.

Paloasemahankkeille ei ole investointiohjelmassa tällä hetkellä rahoitusta. Hankkeen toteuttamisesta päätetään vuoden 2018 alussa erikseen. Rakennuttaminen käynnistetään rahoituksen selvittyä yhdessä Espoonlahden paloaseman kanssa mahdollisesti jo tammikuussa 2018, optiona Otaniemen uusi paloasema. Suunnitelmat valmistuvat kesällä 2018. Matinkylän paloaseman arvioitu käyttöönottoajankohta on joulukuussa 2019.

Hankkeen rakennuskustannukset ovat yhteensä 7,58 milj. euroa sisältäen haastavien perustamisolosuhteiden takia tarvittavan paalulaatan rakennusalueelle.

Jaosto kuuli suunnittelupäällikkö Kimmo Martinsenin selostuksen Tapiolan uimahallin tilanteesta. Tavoitteena on tuoda hankesuunnitelma kesään mennessä tila- ja asuntojaostoon. Lisätietoa oheisessa esitysmateriaalissa.

Jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtisen selostuksen ajankohtaisista sisäilma-asioista.

Jaoston työohjelma 2018 jätettiin pöydälle.

