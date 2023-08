Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 2/2023

Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsaus 2/2023

Tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1–7/2023.

Liikelaitoksen vuoden 2023 tulostavoite on 18,9 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Toiminnalliset tulostavoitteet etenevät suunnitellusti. Investointiohjelmaan esitetään Tapiolan terveysaseman osakkeiden ostoon määrärahaa 16,5 milj. euroa.

Vallipuiston päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Jaosto hyväksyi Vallipuiston päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Nykyinen päiväkoti on rakennettu vuosina 1982–84, se on tekniseltä kunnoltaan huono ja siellä on ollut sisäilmaongelmia. Hankesuunnitelmassa esitetään, että nykyinen päiväkoti puretaan ja korvaava päiväkoti rakennetaan uudisrakennuksena.

Uusi päiväkoti on hankesuunnitelman mukaan 6-ryhmäinen ja siellä on 126 hoitopaikkaa. Kaksikerroksisen uudisrakennuksen laajuus on 1 500 brm2 ja kustannusarvio 6,48 milj. euroa.

Vallipuiston päiväkodin lapset ja henkilökunta siirtyvät väistöön uuteen Leppävaaran siirtokelpoiseen päiväkotiin jo syksyn 2023 aikana. Uuden päiväkodin on tarkoitus valmistua kesällä 2027.

Olarin 2 päiväkotia -kohteen hankesuunnitelma

Jaosto hyväksyi 9.3.2023 päivätyn koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen suunnitelman Olarin 2 päiväkotia -kohteen osalta. Jaosto teki esitykseen seuraavan lisäyksen: ”Jaos kehottaa tilapalveluja huomioimaan tarkemmassa hankesuunnittelussa kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä Svenska rumin huomiot, että alueen riittävät koulutilat varmistetaan alueen kasvutarve huomioiden sekä kiinnitetään erityinen huomio hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana liikenneturvallisuuteen ja syöttöliikenteeseen.” Kohde liitetään osaksi hankesuunnitelman mukaista kokonaisuutena toteutettavaa hanketta.

Lisäksi jaosto kuuli selostuksen ajankohtaisista tila- ja sisäilma-asioista.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

