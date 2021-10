Tilakohtaiset huonesäätimet huolehtivat vieraiden viihtymisestä uudistuneessa hotelli Kimmelissä

Tuotetiedote: Läpinäkyvän kehyksen ansiosta sähkökaluste sulautuu osaksi seinää 16.9.2021 15:00:11 EEST | Tiedote

Schneider Electricin sähkökalusteiden valikoimasta löytyy värejä ja muotoja jokaiseen sisustukseen. Esimerkiksi Exxact Design -kehyksen etuosa on läpinäkyvä, jolloin se sulautuu kauniisti osaksi seinän väriä. Exxact- ja Elko Plus -sarjojen kehyksistä, kytkimistä ja pistorasioista on saatavilla useita väri- ja materiaalivaihtoehtoja. Renova-kalustesarjan pyöreät muodot henkivät puolestaan vanhan ajan tunnelmaa. Sähkökalusteista Exxact sopii yhteen myös Wiser-älykotijärjestelmän kanssa. Tuotenäytteitä voi tiedustella Schneider Electricin yhteyshenkilöltä, yhteystiedot lisätiedoissa. Tuotetiedote, 16.9.2021 – Schneider Electricin valikoimista löytyy moderneja kehyksiä ja pistorasioita eri väreissä, mutta valikoimaa on myös retrompaan makuun. Läpinäkyvän kehyksen ansiosta sähkökaluste sulautuu osaksi seinää. Näin harmoninen ilme säilyy, eikä kokonaisuus katkea valokytkimeen. Lasikehyksistä on saatavilla useita värivaihtoehtoja. – Exxact- ja ELKO Plus -sarjoista löytyy erilaisia värejä ja k