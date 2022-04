"Tilanne on vaikea” Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ottaa käyttöön Sarastia Rekryn sijaispalvelun

Hoitajapulassa eivät pelkät palkankorotukset riitä -rekrytointiyritys taklaa ongelmaa maksamalla palkan joka perjantai 12.1.2022 08:30:00 EET | Tiedote

Lehdistötiedote 12.1.2022. Koronaepidemia iski jo valmiiksi hoitajapulan kurimuksessa kärvistelevään sotealaan. Alalta on viime vuosina siirrytty pois ja kuitenkin samaan aikaan koulutustasovaatimukset ovat nousseet. Kotihoidon määrä on lisääntynyt ja hoidettavien määrä on kasvanut.