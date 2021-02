Tilanvaltaajat tulevat Torikortteleihin – kokeilussa testataan kivijalan ulottuvuuksia

Helsingin historialliseen keskustaan tulee uutta elämää, kun joukko erilaisia sisällöntuottajia, creatoreita ja vaikuttajia valtaa käyttöönsä Torikortteleiden vapaita liiketiloja aina kuukaudeksi kerrallaan. Kyse on Tilanvaltaajat-kokeilusta, jossa Torikorttelit yhteistyössä markkinointitoimisto PING Helsingin kanssa tutkii kaupunkikeskustan ja kivijalkakaupan kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia yhdistettynä sosiaalisen median kuluttajia liikuttavaan voimaan.

Sisällöllinen tilanvaltauskokeilu alkaa 1. helmikuuta ja ensimmäiset Tilanvaltaajat ovat Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen joukkoineen. Vallattava tila on 84 neliötä Kiseleffin talosta, aivan Senaatintorin laidalta, osoitteesta Aleksanterinkatu 28.



– Tämä on meille todella upea ja inspiroiva mahdollisuus päästä kokeilemaan luovaa liiketilan käyttöä! Tuomme Torikortteleihin helmikuuksi Boskil popupin, joka on yhdistelmä taidetta, kulttuuria ja shoppailua Helsingin keskeisimmällä paikalla, iloitsevat Manuela ja Tuure.



Tilassa pääsee kokemaan mm. Manuelan uuden Mahdollisia Maailmoja -näyttelyn, nauttimaan Tuuren musiikista ja tietysti myös ostamaan Boskilin tuotteita. Miltä mahtavat kuulostaa esimerkiksi Tuuren säveltämät meditaatiokappaleet Manuelan joogamatoille?



Uusia universumeja



Helmikuun jälkeen Torikortteleiden tiloihin tulee aina kuukausittain uusia valtaajia. Luvassa on mm. teemoja kotimaanmatkailusta muotiin, kirjoihin ja designiin.



– Mielenkiinnolla odotamme minkälaisen universumin vaikkapa toimittaja-tietokirjailija Ina Mikkola loihtii tilaansa. Tai millä keinoin matkamedia Tripsterin väki sekä joukko matkailun sisällöntuottajia tulee lievittämään patoutunutta matkailuviettiämme. Torikortteleissa tapahtuvien kohtaamisten ohella on hankkeen keskiössä monipuolisten sisältöjen viestiminen tilanvaltaajien sosiaalisen median kanavissa, kertoo toimitusjohtaja Inna-Pirjetta Lahti PING Helsingistä, joka yhdessä Torikortteleiden kanssa valitsee sopivat kumppanit projektiin.



Tilanvaltaajat-kokeilun tarkoituksena on testailla vuoden ajan hyvin luovastikin sitä minkälaiset sisällöt toimivat kivijalassa ja mitkä eivät, ja miten liikennettä voidaan ohjata somen avulla. Kokeilu tuo katutasoon aiemmin lähinnä somessa esiintyneitä teemoja, henkilöitä ja brändejä. Parhaimmillaan kivijalkaan voi syntyä kokonaan uudenlaisia käyttötarkoituksia ja konsepteja.



– Mietimme, että mitä jos joukko somessa toimivia vaikuttajia saisi maksutta liiketiloja käyttöönsä. Mitä ja miten he siellä tekisivät? Voisiko kivijalka olla enemmänkin kuin pelkkä kauppa: tapahtumatila, verkkokaupan showroom, shop in shop, työhuone, taidegalleria, erilaisten striimausten ja podcastien studio, muotinäytösten, lanseerausten ja tastingien kotipesä…? ideoi Torikortteleiden viestintäpäällikkö Salla Salo.



Laajemmassa kontekstissa kyse on koko kaupunkikeskustan tulevaisuuden pohdinnasta ja kehittämisestä. Hiljenevä kaupunkikeskusta ja kivijalan tulevaisuus ovat nousseet kuumaksi puheenaiheeksi erityisesti nyt korona-aikaan.



– Verkkokauppa, ostoskeskukset ja nyt tietysti vielä korona ovat imeneet kaupunkikeskustojen elinvoimaa. Helsingin kaupungin omistamana kiinteistökehitysyhtiönä haluamme ehdottomasti olla aktiivisesti mukana kehittämässä mielenkiintoista, eloisaa ja viihtyisää kaupunkikeskustaa ja auttamassa palautumista uuteen normaaliin, sanoo Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

Tervetuloa tutustumaan Boskil popuppiin ja Tilanvaltaajat-kokeiluun (os. Aleksanterinkatu 28)! Koronaturvallisuussyistä emme pidä yksittäistä avajaistapahtumaa, mutta avausviikolla olemme kaikki paikan päällä ainakin keskiviikkona 3.2. klo 10-12.