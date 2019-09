Tilapäishoito Juniori-Viikarissa tukee perheen ja vanhempien jaksamista

Espoon Matinkylässä on käynnistynyt lyhytaikaista tilapäishoitoa tarjoavan Juniori-Viikarin toiminta. Palvelu on tarkoitettu perheille, joilla on alle 18-vuotias kehitysvammainen tai autismikirjon erityislapsi tai -nuori. Tilapäishoito tapahtuu Pienryhmäkoti Viikarin asiantuntevan henkilöstön toimesta aina viikonloppuisin ja koulujen loma-aikaan heinäkuussa.

Lyhytaikaisella tilapäishoidolla tuetaan lapsen ja vanhempien välistä suhdetta ja perheen jaksamista. Toiminta suunnitellaan palvelemaan lapsia ja nuoria yksilöllisesti. - Lasten kanssa muun muassa ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, leivotaan ja sylitellään, ihan lapsien mielenkiinnon mukaan. Selkeä päivärytmi tuo turvaa lapsella ja tukee tilapäishoidossa viihtymistä. Viikonloppu Juniori-Viikarissa voi alkaa eri tavoin ja lapset voivat perheen halutessa saapua viikonlopun viettoon esimerkiksi suoraan koulusta omalla taksilla. Viikonlopun harrastuksiakaan ei tarvitse jättää välistä, vaan niihin meno onnistuu vanhempien hoitaessa siirtymiset, kertoo palvelualuejohtaja Miia Lipponen. - Välillä joku voi sairastua tai koti-ikävä iskee. Sairastumisista ilmoitamme aina pikimmiten vanhemmille ja sovimme, miten siitä jatketaan. Hoitojakso ei kuitenkaan katkea lapsen sairastumiseen. Vanhempien kanssa sovitaan myös aina etukäteen, miten he toivovat esimerkiksi koti-ikävän yllättäessä toimittavan. Omien mobiililaitteiden tuominen Juniori-Viikariin on sallittua ja kotiin voi aina halutessaan soittaa, kertoo palvelualuejohtaja Miia Lipponen. Juniori-Viikarin tilat ovat esteettömät ja siellä on tilaa leikkiä ja touhuta. Asiakkaaksi tilapäishoitoon pääsee ottamalla yhteyttä oman kunnan sosiaalityöntekijään.

Avainsanat erityislapsiperheetkehitysvammaisuus

