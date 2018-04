Tilapioneerit esittää: M.Y. Fest 5.5.2018

Tilapioneerit-kurssin opiskelijat kutsuvat kaikkia kaupunkilaisia mukaan Myyrmäen sydämeen kaupunkikulttuuritapahtumaan. He näyttävät miten kolossaalinen konttori muuttuu yhden päivän ajaksi eloisaksi olohuoneeksi. Tilojen väliaikaiskäyttöä kehittävällä Tilapioneerit-kurssilla on opiskelijoita Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta.

Kaikille avointa ja yhteisöllistä kaupunkikulttuuria

M.Y. Fest on kokeellinen ja maksuton kaupunkitapahtuma, jossa annetaan yleisölle mahdollisuus nauttia monipuolisesti kulttuurista. M.Y. Fest tarjoaa alustan osallistua, tehdä, nähdä ja kokea! Luvassa on osallistavaa taidetta, makuja maailmalta sekä erilaisia aktiviteetteja. Tapahtumassa kuullaan myös visioita Myyrmäen alueen mahdollisista kehityssuunnista ja tulevaisuudesta. Tämän lisäksi luvassa on kaiken ikäisille suunnattua yllätysohjelmaa, joka tarkentuu tapahtuman päivämäärän lähestyessä. Pyrimme luomaan poikkitaiteellisen ja kokeilunhaluisen kokemuksen vierailijoillemme. Tapahtuma järjestetään Myyrmäessä Colosseum-rakennuksessa (Rajatorpantie 8) lauantaina 5.5.2018 klo 11–18.

— Haluamme luoda kaikille avoimen matalan kynnyksen tapahtuman yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Myyrmäen naapuruston elävöittämiseksi, sanoo uskontotieteen opiskelija Anni Kinnunen, joka osallistuu maantieteen yliopistolehtori Rami Ratvion vetämälle kurssille.

Tapahtumaan kuuluvan iltajuhlan tuottaa vantaalainen kaupunkikulttuuriyhdistys Kaupungin Kaiku ry. Iltajuhla on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille ja se järjestetään klo 20-04. Colosseumin suuri konttorihalli muuttuu silloin tanssilavaksi, discoksi ja teknoluolaksi. Musiikkityylien lisäksi tapahtuma yhdistää myös eri-ikäiset ja erilaiset ihmiset. Tanssit aloittaa Vaskivuoren lukion big band, tanssiorkesteri ja bilebändi. Puolenyön jälkeen valot himmenevät ja komentoon siirtyvät teknomiehet Ilkka S, Kitkatone ja Man Jorge.

Vajaakäyttöisille kiinteistöille uusia käyttötarkoituksia

Tilapioneerit-kurssi kokoaa 30 Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijaa monitieteiseksi työryhmäksi ideoimaan tulevaisuuden käyttöjä Vantaan Myyrmäkeen valtion sähköyhtiön entiseen pääkonttoriin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin, työeläkeyhtiö Elon ja kiinteistöhallintayhtiö Newsecin kanssa. Myös alueen asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa.

Colosseumiksi nimetystä rakennuksesta havitellaan nyt länsivantaalaisten uutta olohuonetta.

Tavoitteena on edistää kiertotalouden periaatteita kaupunkitilan käytössä ja etsiä ennakkoluulottomia ideoita vajaakäyttöisen kiinteistön uusiksi käyttötarkoituksiksi. Teemaa mukaillen tapahtumassa käytettävä irtaimisto on mahdollisesti noudettavissa uusiokäyttöön tapahtuman jälkeisenä sunnuntaina.

—Tarkoituksena on saada tila muuttumaan toimistosta toimintaan — konttorista kulttuuriin, sanoo tapahtuman ohjelmatuottaja yhteiskuntapolitiikan opiskelija Ulriika Hyry Helsingin yliopistosta.

Suomen Arkkitehtiliiton palkitsema vuoden 2017 tilateko

Kuudennen kerran pidettävä kurssi järjestetään osana Sitran Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille -hanketta.

Suomen Arkkitehtiliiton Helsingin ja Uudenmaan osasto palkitsi Tilapioneerit vuoden 2017 tilatekona.

Lisätietoa:

Rami Ratvio, maantieteen yliopistonlehtori, rami.ratvio@helsinki.fi, 050 359 4572

Olli Siitonen, tohtorikoulutettava, olli.siitonen@helsinki.fi

Frida Wikblad, opiskelija, M.Y. Fest (viestintä), frida.wikblad@helsinki.fi, 044 978 4296

Facebook, Twitter & Instagram: Tilapioneerit