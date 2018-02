Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote helmikuu 2018

Tulevan lauantain Ystäväluistelu Espoon Tapiolassa on talvitapahtumien helmi 6.2.2018 14:31 | Tiedote

Ystäväluistelu on uniikki talvitapahtuma Espoon Tapiolan sydämessä tulevana lauantaina 10.2.2018 klo 17. Tapiolan Jääpuutarhan luistinrata avautuu taitoluisteluesitysten jälkeen yleisöluistelulle Tapiola Sinfoniettan musikaalikonsertin tahtiin. Jättiscreenillä tapahtumassa esitettävä konsertti on katsottavissa myös livelähetyksenä verkossa. Suosittu talvitapahtuma on kerännyt vuosittain tuhansia kävijöitä jäälle ja konserttisaliin.