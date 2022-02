Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote helmikuu 2022

Espoon väestö oli vuoden 2021 joulukuun lopussa ennakkotietojen mukaan 297 350 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi vuoden 2021 aikana 4 560 asukkaalla, mikä on 1 500 asukasta enemmän kuin edellisvuonna. Syntyneitä oli 270 lasta ja kuolleita 45 henkilöä edellisvuotta enemmän. Luonnollinen väestönlisäys kasvoi 230 henkilöllä vuodesta 2020. Kuntien välinen nettomuutto oli voitollinen 10 asukkaan verran ja 615 asukasta enemmän kuin vuonna 2020. Maahanmuutto oli 150 henkilöä korkeampi kuin vuonna 2020, mutta espoolaisten muutto ulkomaille väheni 115 henkilöllä. Vuonna 2021 nettosiirtolaisuus kasvoi 270 henkilöllä edellisvuodesta.

Vuoden 2021 väestönkasvu ennakkotietojen mukaan on 4 600 asukasta. Kuntien välinen muuttoliike on ollut vuonna 2021 hyvin vaihtelevaa kuukausittain.

Espoon väestöä lisäsi vuonna 2021 eniten maahanmuutto. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 62 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 38 prosenttia ja kuntien välinen muutto oli hieman plussalla.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista 10 ja EU-maista 530 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee yleensä pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, vuonna 2021 määrä oli 2 100 asukasta. Tällä hetkellä 20 prosenttia muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjois- tai EU-maista.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan Väestöosan mukaan) oli vuoden 2021 lopussa 60 200, mikä on hieman yli 20 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2021 väestönkasvusta oli 93 prosenttia.

Joulukuu Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen netto-muutto Maahan-muutto Maasta-muutto Netto-siirto-laisuus Väestön-lisäys** Väkiluku/ ennakko-väkiluku 2020 3 074 1 690 1 384 18 331 18 933 -602 3 968 1 589 2 379 3 065 292 796 2021* 3 348 1 735 1 613 19 811 19 798 13 4 118 1 474 2 644 4 558 297 354 Muutos 274 45 229 1 480 865 615 150 -115 265 1 493 4 558 * Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus ** sisältää väkiluvun korjauksen

Estimaatit yritysten henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta täydentyivät

Tilastokeskuksen Suhdannepalvelun aineisto kuvaa yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä Espoossa. Tähän mennessä tilattu aineisto on tuottanut estimaatit Kaupunkiradan kehityskäytävältä, Länsimetron kehityskäytävältä sekä Länsimetron asemanseuduilta. Nyt uudistetussa aineistossa on edellisten alueiden lisäksi Kaupunkiradan varrelta Leppävaaran, Kilon-Keran ja Espoon keskuksen asemanseudut, sekä Kehä III:n vyöhyke. Lisäksi estimaatit tuotetaan toimialaryhmiltä 1) teollisuus ja rakentaminen, 2) kauppa, matkailu- ja ravitsemusala ja kuljetus, 3) palvelualat sekä uutena toimialaryhmänä 4) korkean osaamisen toimialat.

Estimaatit tuotetaan kahdesti vuodessa tammikuun ja heinäkuun lopulla, ja niiden ajallinen viive on 2-4 kuukautta. Estimoidut luvut eivät ole eksaktia tilastotietoa, mutta ne antavat kohtuullisen hyvän ja ajantasaisen kuvan yritystoiminnan kehityksestä Espoossa.

Tuoreimpien estimaattien mukaan Espoossa oli viime vuoden tammi-marraskuussa noin 117 000 yritystyöpaikkaa (yrityksissä työskentelevää henkilöä). Kasvua vuodentakaisesta määrästä oli vajaa 4 prosenttia, mikä oli suunnilleen vuosien 2018 ja 2019 kasvuvauhti. Vuonna 2020 kasvu notkahti 0,5 %iin. Yritysten kokonaisliikevaihto oli kasvusuunnassa vuoden 2021 kolmen ensimmäisen neljännesvuoden aikana. Kasvua vertailuajanjaksoon nähden tuli 2,8 prosenttia ensimmäisellä, 3,5 prosenttia toisella ja 7,8 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Viime lokakuussa liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia. Vuonna 2020 yritysten kokonaisliikevaihto supistui 0,2 prosenttia edeltävän vuoden tasosta.

Raportti henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehityksestä Espoossa ja tarkasteltavilla alueilla ilmestyy lähiaikoina.

Viime vuoden lopulla työttömyysaste 2,5 prosenttiyksikköä vuodentakaista alhaisempi

Joulukuun 2021 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 14 094 ja työttömien osuus työvoimasta oli 9,4 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 10,5 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1240 ja 50 vuotta täyttäneitä 4828. Naisia oli 46,5 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 6373 eli 45 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 2686 avointa työpaikkaa.

Kokonaistyöttömyyden lasku korona-ajan huippulukemista (23 177 työtöntä toukokuussa 2020) on pitkään perustunut pääosin lomautettujen määrän vähenemiseen. Viime syyskuusta lähtien myös ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä on laskenut vuodentakaiseen verrattuna. Kuitenkin työttömyys on edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli joulukuun 2021 lopulla työttömiä 21 % (3702 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 2,5 prosenttiyksikköä alhaisempi. Koko maassa työttömiä oli 23 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 29 % (512 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömiä oli 23 % (1198 henkeä) enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 55 % (951 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä kasvanut voimakkaasti kuluvan vuoden aikana.

