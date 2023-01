Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 2023

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 16.1.2023 16.1.2023 11:35:17 EET | Tiedote

Nöykkiöstä vuokrattiin pientalotontti tarjouskilpailun voittaneelle Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata pientalotontin Nöykkiöstä Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle 40 vuodeksi 39 776 euron vuosivuokralla ja hyväksyi luonnoksen maanvuokrasopimuksesta. Tontilla sijaitsevasta rakennuksesta on tehty erillinen myyntipäätös, joka on ehdollinen tälle vuokrauspäätökselle. Rakennusta myytiin avoimella tarjouskilpailulla. Tarjoajalta edellytettiin kuitenkin aiempaa kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisesta. Tontilla oleva rakennus on valmistunut 1966 ja sen kerrosala on 825 k-m². Rakennuksessa on kolme kaksiota ja kuusi kolmiota. Rakennus vaatii peruskorjauksen. Huoneistot ovat tyhjillään. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjoajalla oli velvollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Määräaikaan mennessä saapui 7 tarjousta, joista ehdot täyttänyt korkein tarjous rakennuksesta oli Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tarjous 134 000 euroa. Es