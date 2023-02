Tilda Laaksosen Jäljillä 2 -uutuuskirja tuo päivänvaloon seitsemän arvoituksellista, eurooppalaista rikosmysteeriä

Siepattiinko 20-vuotias glamour-malli pimeän verkon ihmiskauppaa varten? Onko 1990-luvulta asti irlantilaisia järkyttäneiden nuorten naisten katoamistapausten takana sarjamurhaaja? Mitä tapahtui Vatikaanissa asuvalle nuorelle tytölle matkalla huilutunnille?

Suomen suosituimman rikospodcastin tekijä Tilda Laaksonen kertoo Jäljillä 2 –uutuuskirjassaan rikosmysteereistä tuttuun tarinalliseen, empaattiseen ja kunnioittavaan tapaansa. Hän valottaa niin rikosten tutkintaa, uhrien viimeisiä liikkeitä kuin rikosten tekijöiden motiivejakin.

“Olen käyttänyt kirjaa varten lukuisia erilaisia julkisia lähteitä, esimerkiksi dokumenttisarjoja, uutisartikkeleita, podcasteja ja kirjoja. Olen myös lukenut rikosten tekijöiden ja uhrien omaisten sekä tutkijoiden haastatteluja ja hyödyntänyt teksteissä heidän kommenttejaan”, Laaksonen kertoo.

Kirjan tapauksia ei ole aiemmin käsitelty Laaksosen podcastissa. Hänen ensimmäinen kirjansa Jäljillä – Selvittämättömiä rikostapauksia meiltä ja maailmalta julkaistiin syksyllä 2021 ja nousi valtavaksi myyntimenestykseksi.

Tilda Laaksonen (s. 1994) on sosiaalisen median vaikuttaja ja podcast-juontaja. Hän on käsikirjoittanut ja juontanut Suomen kuunnelluinta truecrime -podcastia vuodesta 2018. Hän on kiinnostunut rikoksista ja rikollisuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Laaksosen Jäljillä-podcast on kuunneltavissa PodMe-palvelussa.

Jäljillä 2 – Kiehtovia rikosmysteerejä maailmalta on arvostelu- ja käsittelyvapaa 24.2. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Tilda Laaksosen itsensä lukemana äänikirjana.

