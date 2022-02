Tilinpäätöstiedote: POP Pankille yhteenliittymäajan paras tulos, molemmat liiketoimintasegmentit ylsivät ennätystuloksiinsa

”POP Pankin vuosi oli vahva. Asuntorahoitus oli vilkasta ja panostuksemme yritysasiakkaisiin tuotti selvää tulosta niin asiakasmäärissä kuin tuloksella mitattuna. Olen erittäin tyytyväinen saavutukseemme”, tiivistää POP Pankkikeskuksen vt. toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

”Huomattavaa on, että vuosi 2021 oli ryhmäämme kuuluvalle, nopeasti kasvavalle POP Vakuutukselle jälleen merkittävän tulosparannuksen vuosi. Yhtiön digitaalinen toimintamalli toimii hyvänä esimerkkinä asiakkaiden nopeasta kyvystä siirtyä hoitamaan asioitaan digitaalisesti tuotteen ja palvelun vastatessa heidän tarpeisiinsa. Myös pankkipuolella palvelu on siirtymässä enenevissä määrin verkkoon, koska tätä kautta palvelua on saatavissa asiakkaille parhaiten sopivana ajankohtana ilman turhia jonoja”, Pulli jatkaa.

Sekä pankki- että vakuutustoiminnassa ennätyksellinen vuosi

Pankkitoimintasegmentin tulos ennen veroja oli 40,4 miljoonaa euroa. Perusliiketoiminnan kehitys oli vahvaa. Kasvua muodostui merkittävissä määrin vilkkaasta asuntorahoituksesta, mutta myös yritysasiakkaiden osuus luottokannasta kasvoi. Pankkitoiminnan nettopalkkiotuotot kasvoivat 16,3 prosenttia 36,3 miljoonaan euroon ja pankkien välittämien sijoitusratkaisujen bruttomyynti kasvoi merkittävästi yli 60 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Pankkitoiminnan kulu-tuottosuhde parani merkittävästi ollen 66,2 (83,1) prosenttia.

POP Pankki -ryhmän vakuutustoimintasegmentin tulos ennen veroja oli 5,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen on 2,5 miljoonaa euroa. Vahinkosuhde laski edellisvuoden 73,1 prosentista 71,2 prosenttiin. Tuloskehitystä tuki maksutuottovolyymien ja korvausmenojen suotuisan kehityksen lisäksi sijoitusmarkkinoiden positiivinen kehitys.

Sijoitusten käyvät arvot nousivat pitkin vuotta, kun sijoitusmarkkinat jatkoivat vuonna 2021 nousuaan globaalin taloudellisen elpymisen sekä laajojen tuki- ja elvytysohjelmien kannattelemina. POP Pankki -ryhmän sijoitusten nettotuotot olivat yhteensä 10,0 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 8,7 miljoonaa euroa.

POP Pankki -ryhmä on käynnistänyt pankkijärjestelmäuudistuksen

POP Pankki -ryhmä päätti kesäkuussa järjestelmätoimittajansa Samlinkin kanssa purkaa vuonna 2019 solmitun sopimuksen peruspankkijärjestelmän uudistamisesta. Ryhmä sai sopimuksen purkamisesta korvauksen, joka alaskirjaukset huomioiden paransi tulosta ennen veroja 25,7 miljoonaa euroa. Tammikuussa 2022 POP Pankki -ryhmä solmi yhteistyösopimuksen suomalaisen IT-yhtiön Crosskeyn kanssa koskien peruspankkijärjestelmäuudistustaan. Ryhmä arvioi ottavansa käyttöön uudistetun peruspankkijärjestelmän vuoden 2025 aikana.

Sähköisen asioinnin turvallisuus ja uudet ratkaisut

POP Pankki -ryhmä vahvisti vuoden 2021 aikana verkkoasioinnin ja maksuliikenteen turvallisuutta ja kehitti edelleen asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja. Lisäksi POP Pankki mahdollisti asiakkailleen automatisoidun asuntolainahakemuksen, mobiilimaksamisominaisuus Apple Payn sekäympäristöystävällisten hankintojen rahoitukseen suunnatut lainatuotteet ja hankintojen ympäristöystävällisyyden arviointiin suunnitellun verkkopalvelun. Tämän avulla asiakkaat voivat arvioida auton tai asunnon lämmitysmuodon vaihtamisen sekä asunnon energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin.

POP Pankki -ryhmän keskeiset tunnusluvut