Tilintarkastuksella oleellinen rooli yritysten lainansaannissa

Finanssiala ei lämpene työ- ja elinkeinoministeriön tuoreelle esitykselle, jossa kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajattaisiin lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Pankit tarvitsevat luottopäätösten perustaksi luotettavan tillinpäätösinformaation, mistä takuuna on tilinpäätöksestä tehty tilintarkastus. Suomessa pääosa yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi, joten asia on yritysten lainansaannin kannalta merkittävä.

Finanssitalouspäällikkö Marja-Liisa Kahola Finanssiala ry:stä (FA) muistuttaa, että pienet yritykset tarvitsevat usein rahoitusta hyvin nopeasti. ”On tärkeää, että tilinpäätökset on asianmukaisesti tilintarkastettu ajallaan. Jos tilintarkastusta aletaan tekemään vasta jälkikäteen, rahoitusprosessi viivästyy turhaan.”

Kahola toteaa, että myös sijoittajat, kuten vakuutusyhtiöt, tarvitsevat sijoituspäätöksiään varten tilintarkastetun tilinpäätöksen. Tilintarkastettuja tilinpäätöksiä tarvitaan niin ikään vakuutussopimusten teossa. Esimerkkinä tästä ovat keskeytysvakuutukset.

Työryhmän ehdotus supistaa merkittävästi tilintarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvien yritysten lukumäärää, mikä ei ole järkevää kansantaloudenkaan kannalta. Kahola tähdentää, että on tärkeää tukea laillisen yritystoiminnan tervettä kehitystä ja torjua harmaata taloutta. Tätä pyrkimystä nykyiset lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden rajat tukevat.

Työryhmän ehdottaman tilintarkastusvelvollisuuden supistamisen tavoitteena on vähentää pienten yritysten hallinnollista taakkaa ja kuluja. Kahola ei usko, että ehdotus toteutuessaan toimisi näin. ”Tilintarkastuksesta toki aiheutuu pienelle yritykselle jonkin verran kustannuksia, mutta ne jäävät vuositasolla varsin pieniksi.

Tilintarkastuksesta on pienille yrityksille monta hyötyä. Tilintarkastajat voivat neuvoillaan tukea yritysten toimintaa. Muun muassa verotus perustuu Suomessa tilinpäätöksiin, joten on tärkeää, että myös verottaja voi luottaa tilinpäätösten oikeellisuuteen. ”Nyt on syytä selvittää tarkasti, miten tilintarkastusvelvollisuuden rajojen nosto vaikuttaa yrityksiin, yritysten sidosryhmiin ja koko kansantalouteen. Hyödyt on punnittava haittoja vasten”, Kahola tähdentää.

Tällä hetkellä tilintarkastusvelvollisuus koskee hieman yli 75 000 yritystä. Mikäli työryhmän esitys tilintarkastusrajojen nostamisesta toteutuu, lakisääteinen tilintarkastuspakko koskisi enää noin 30 000 yritystä. Tilintarkastuslakia tarkastelleen työryhmän muistio on parhaillaan lausuntokierroksella.

