Tilintarkastusta kevyempi tarkastus ei aina riitä rahoittajalle

270 000 kotitaloutta ja yritystä on hakenut lainanhoitoon joustoa 16.6.2020 13:31:35 EEST | Tiedote

Suomessa toimivat pankit ovat auttaneet asiakkaitaan monin eri tavoin koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin yli. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on lainanhoitoon myönnetyt joustot. Kolmen kuukauden aikana kotitalouksilta ja yrityksiltä on tullut hakemuksia lainanlyhennysvapaista ja muista joustoista yhteensä 270 000 kappaletta. Kuukausi sitten hakemuksia oli yhteensä 210 000. Suurin osa hakemuksista on ollut henkilöasiakkaiden asuntolainojen lyhennysvapaita.