Tilkkuterapiaa on esikoisromaani elämänmuutoksesta ja todellisen minän etsinnästä

Minna Haapasalo: Tilkkuterapiaa

Ilmestyy 15.3.2022

Kansalaisopiston tilkkutyökurssi tarjoaa Riinalle tervetullutta vaihtelua siiderin kittailuun sen jälkeen, kun uraohjusavomies on eksynyt nuoren alaisensa lakanoiden väliin. Aivan hyvin ei Riinalla mene töissäkään, ja myös hänen suosittu bloginsa jää tauolle. Onneksi apua on saatavissa niin terapeutin sohvalta kuin tomerilta siskonpojiltakin, mutta erityistä valoa tunkkaiseen yksiöön tuovat jääkaapin oveen teipatut tähdet: yksi jokaisesta bongatusta miehestä. Mahtaisiko jokin niistä tuikkia muita kirkkaammin?

Tilkkuterapiaa on lukuromaani Riinan elämänmuutoksesta ja todellisen itsensä löytämisen ensiaskeleista keski-ikää lähestyvänä naisena.

Minna Haapasalo (s. 1976) on filosofian maisteri ja teatterin ja luovien menetelmien opettaja, joka kirjoittaa, luennoi sekä ohjaa. Hän on kotoisin Juankoskelta, mutta asuu perheineen Turussa. Minna Haapasalo tutkii luovuutta niin työssään kuin vapaa-ajallaankin. Kirjoittamisen lisäksi hän tekee paljon käsitöitä ja kirjoittaa blogia luovuudesta. Hän uskoo konkreettisen tekemisen hyvinvointia tukevaan vaikutukseen. Myös Tilkkuterapiaa-kirjan ytimessä on ajatus, että elämän normaalien kriisien keskellä käsillä tekeminen auttaa hahmottamaan asioita ja tekee hyvää.