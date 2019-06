Till Kuntsi kommer man gratis in på fredag 14.6

Kuntsi museum för modern konst har på fredag 14.6 en gratisdag. I andra våningen visas Odyssé – en resa i konsten, som är en utställning med verk ur Swanljungs konstsamling. Samma dag fyller konstsamlaren Lars Swanljung 75 år.

Odyssé – en resa i konsten ställs ut på Kuntsis andra våning. Utställningen återspeglar konstsamlarens resa i konsten och utställningen har amerikanska, skandinaviska och finska konstverk.

På första våningen finns en utställning av Hans Rosenström No Land is an Island som öppnas för publiken på lördag 15.6. Utställningen har ljudinstallationer, videoverk, fotografier och fotogram.

Kuntsi museum för modern konst har öppet kl. 11-17.