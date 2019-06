Tillfälliga trafikarrangemang vid Verkstadsgatan och Olympiagatan fr.o.m. 24.6

Kuntsin modernin taiteen museoon tulee esille Hans Rosenströmin näyttely NO LAND IS AN ISLAND 13.6.2019 13:08:10 EEST | Tiedote

Kuntsin modernin taiteen museon ensimmäisessä kerroksessa avautuu 15.6. Hans Rosenströmin näyttely NO LAND IS AN ISLAND, jossa on esillä ääntä ja tilaa yhdistäviä teoksia. Näyttely on avoinna 6.10.2019 saakka.