Tilojen käyttöä koskeva määräys tulee voimaan Pirkanmaalla 13.12.2021

Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevat rajoitukset kiristyvät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa – vaihtoehtona koronapassi yleisötapahtumissa ja osassa tiloja

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötilojen käyttö on järjestettävä siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnan riskit. Rajoitus on voimassa 10.-31.12.2021. Koronapassi on vaihtoehto yleisötilaisuuksien rajoituksille laissa määritellyissä tiloissa.