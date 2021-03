Tilojen sulkupäätös laajenee koko Uudenmaan alueelle 8.3. alkaen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto laajentaa määräystä tilojen sulkemisesta koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös on voimassa 8.-14.3.2021, ja se ulottuu niin julkisen kuin yksityisen sektorin tiloihin. Pääkaupunkiseudulla ja osassa lähikuntia vastaava määräys on ollut voimassa 1.3. alkaen.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa toimijoita sulkemaan tilansa. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on aina huomioitava tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tautitilanne on kriittinen – lukuisia muitakin velvoitteita ja suosituksia on voimassa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että tautitilanne on Uudenmaan alueella erittäin vakava ja herkästi leviävät virusmuunnokset lisäävät entisestään riskiä tilanteen nopealle pahenemiselle. Voimassa on tilojen sulkupäätöksen lisäksi muitakin aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.2.2021 tekemä päätös, jonka mukaan suurimman osan yksityisen ja julkisen sektorin toimijoista täytyy varmistaa, että osallistujien väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti estää eli että turvavälit toteutuvat. Tähän liittyy myös vaatimus siitä, että toimijoiden täytyy tehdä suunnitelma, miten ne estävät lähikontaktit. Päätös velvoittaa toimijoita, joiden tiloissa on samanaikaisesti yli kymmenen henkilöä. Vastaavat päätökset on tehty 4.3.2021 koko muullekin Etelä-Suomen alueelle Kymenlaakson sairaanhoitopiirin aluetta lukuun ottamatta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa näistä päätöksistä erikseen.

Tartuntatautilaki (pykälä 58 c) myös velvoittaa laajasti julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita koko Suomessa huomioimaan tila- ja palvelujärjestelyt ja asiakkaiden ohjeistamisen tilojen terveysturvallisessa käytössä kesäkuun loppuun asti. Velvoitteet koskevat myös toimijoita, joiden tiloissa on alle kymmenen henkilöä samanaikaisesti. Velvoitteet ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erityisiä viranomaisten päätöksiä.

Lisäksi myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa on aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset: kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Pienempiäkin tulisi välttää aina kun se on mahdollista.

– Nyt jos koskaan on ihan jokaisen meistä – jokaisen toimijan ja yksittäisen ihmisen – tehtävä voitavansa, jotta taltutamme yhdessä epidemian pahenemisen ja turvaamme terveydenhuollon kantokyvyn, muistuttaa Merja Ekqvist. – Me teemme osaltamme tämän varmistamiseksi tarvittavat päätökset ja määräykset toimivaltamme rajoissa. Siltä osin kuin toimenpiteitä ei voi viranomaispäätöksillä tai muuten lain nojalla määrätä, jokaisen pitää elää itse vastuullisesti ja noudattaa voimassa olevia suosituksia ja ohjeita hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja ylimääräisten lähikontaktien välttämisestä.

Kaikilla viranomaisten koronatilanteeseen liittyvillä rajoitustoimenpiteillä – määräyksillä, velvoitteilla, suosituksilla ja ohjeilla – tavoitellaan viruksen leviämisen estämistä.

Lisätietoa:

Medialle:

Laura Nikunen, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 564

Oona Mölsä, ylitarkastaja, p. 0295 016 592

Merja Ekqvist, ylijohtaja (yhteydenotot suunnittelija Oona Riitalan kautta), p. 0295 016 421

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto