Timo Harakka perää kokoomukselta katetta verolupaukseen: Mistä kokoomus leikkaa 780 miljoonaa euroa vuodessa? 

Filatov: Uuden romanipoliittisen ohjelman kärkihaasteena on syrjimätön työelämä 18.5.2018 13:00 | Tiedote

Uusi romanipoliittinen ohjelma ROMPO luovutetaan tänään ministeri Saarikolle. Ohjelmassa keskeistä on vahvistaa romanien ja romaneja edustavien järjestöjen kuulemista sekä avata romaneille uusia paikallistason vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevissa asioissa. Filatov nostaa kärkihaasteeksi syrjimättömän työelämän ja romanien työllisyyden vahvistamisen. - Ilman yhdenvertaista pääsyä työmarkkinoille on vaikea rakentaa omaa elämäänsä täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä, Filatov muistuttaa. Romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Filatov muistuttaa, että lainsäädäntön osalta tilanne on Suomessa suhteellisen hyvä, mutta arjen toteuttamisessa on paljon oarannettavaa, jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Romanit joutuvat Suomessa edelleen syrjinnän kohteeksi esimerkiksi asunnon ja työn haussa. Romaneihin kohdistuva arjen syrjintä ja vihapuhe ovat väestön omien kokemusten ja useiden selvitysten mukaan lisääntyneet yleisen muukalaisvastaisuuden kasvun ja pitkällisen taloustaantu