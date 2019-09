Timo Korkeamäki nimitetty Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaaniksi

Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt professori Timo Korkeamäen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaaniksi. Hän aloittaa viisivuotisen kautensa 1.1.2020.

PhD Timo Korkeamäki on Hanken Svenska handelshögskolanin rahoituksen professori vuodesta 2008 alkaen ja rahoituksen laitoksen johtaja. Hän toimi Hankenin tutkimuksesta vastaavana vararehtorina vuosina 2015–2018. Korkeamäki työskenteli vuosina 1995–2008 Yhdysvalloissa.



”Kauppakorkeakoulu saa Timo Korkeamäestä erinomaisen dekaanin jatkamaan korkeakoulun vahvaa kehitystä. Hänellä on merkittävät tieteelliset ansiot ja kansainvälistä osaamista, ja hän on myös innostava ja yhteistyökykyinen johtaja. Lämpimästi tervetuloa Aaltoon”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.



”Suuri kiitos dekaani Ingmar Björkmanille, joka on nyt päättyvän kahden kautensa aikana tehnyt erinomaista työtä ja johtanut Kauppakorkeakoulua vakuuttavasti kohti kansainvälistä kärkeä”, Niemelä sanoo.



”Otan nöyränä ja ylpeänä vastaan dekaanin tehtävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa on ainutlaatuiset puitteet edistää liiketoimintaosaamista. Olen kiitollinen Hankenin tutkijakollegoille, henkilökunnalle ja opiskelijoille yhdestätoista hienosta vuodesta. Seuraavaksi käärin innolla hihani ja liityn aaltolaisten joukkoon viemään yliopistoa eteenpäin ja ylöspäin”, Timo Korkeamäki sanoo.



Dekaani raportoi provosti Kristiina Mäkelälle.