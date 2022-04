Timo Nieminen jatkaa Kiinteistöliiton puheenjohtajana

Taloyhtiöiden hallitusten keski-ikä noussut selvästi viime vuosina 29.3.2022 08:50:00 EEST | Tiedote

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat korkeasti koulutettua väkeä. Kyselyn mukaan miltei joka kolmannella taloyhtiön hallituksen jäsenellä on ylempi korkeakoulututkinto. Opistoasteen tutkinnon on suorittanut 28 prosenttia vastanneista. Alempi korkeakoulututkinto on joka viidennellä vastaajalla. Ammattikoulupohjalta taloyhtiön hallituksissa toimii noin joka kymmenes.