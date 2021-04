Timo Virikko Lumme Energian operatiiviseksi johtajaksi

Jaa

Lumme Energia Oy on nimittänyt KTM Timo Virikon operatiiviseksi johtajaksi (COO) ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2021 alkaen. Timo siirtyy tehtävään Loiste Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä.

Timo Virikko on pitkän linjan vahva energia-alan ammattilainen ja aiempaa työhistoriaa on kertynyt mm. PWC:llä, Fortumilla ja Energiapolarilla.

”Meillä on suuret haasteet edessä, mutta sitä hoitamassa on uskomaton tiimi. Kaksi sopivan kokoista yhtiötä yhdistetään todella nopeasti yhdeksi ketteräksi toimijaksi. Lumme Energia on aito vaihtoehto asiakkaille kaikkialla Suomessa. En epäile hetkeäkään, ettemmekö saisi viritettyä tällaista ainutlaatuista kokonaisuutta entistä kovempaan lentoon”, Virikko kertoo.

”Olen tosi innoissani, että saamme Timon joukkoomme. Tunnen Timon jo vuosien takaa ja nyt muodostuvassa kokonaisuudessa saamme siis johtoryhmään todella osaavan ja kokeneen johtajan”, toteaa Lumme Energian toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta.

Timon vastuulla on mm. strategiset projektit sekä liiketoimintakonseptit.