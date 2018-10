Timo Vuorikosken öljyvärimaalauksia Kangasala-talon galleriassa

Timo Vuorikosken näyttely Stazione di Venezia – Venetsiasta junalla Venetsiaan esittelee matka-aiheisia maalauksia 10.10.–4.11.2018.

Kangasala-talon galleriassa nähdään lokakuussa tamperelaisen taidemaalarin Timo Vuorikosken tuoreita, vuonna 2018 valmistuneita öljyvärimaalauksia. Teokset ovat saaneet aiheensa piirustuksista ja maalauksista, joita taiteilija on tehnyt matkoillaan Italiassa ja muualla Euroopassa.

– Matkojeni kulminaatiopisteinä ovat yhä uudelleen olleet rautatieasemat ja niillä odottelu, emotionaalisesti vahvat tunnelmat. Pakoretket ja vapauden kaipuu, Timo Vuorikoski pohtii.

Näyttelyssä esillä olevat ”Stazione di Venezia” -maalaukset kiinnittyvät vuoteen 2006, jolloin taiteilija alkoi viettää talvensa Venetsiassa. Venetsian rautatieasemasta, Santa Luciasta, muodostui hänelle keskeinen paikka.

Näyttelyn teoksissa ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan matkakertomuksista. Niihin sisältyy suuri määrä tietoista taidehistoriallista ja taideteoreettista pohdintaa siitä, mitä maalaus on, ja nimenomaan siitä, mitä moderni maalaus on. Venezian taiteen vaikutus näkyy teoksissa myös siinä, kuinka helposti barokki liittyy modernismiin.



– Vaikka stafliamaalaus, taulumaalaus, on ollut ja on edelleen minulle läheistä ja tärkeää, yhä uudelleen huomasin pohtivani, miten olisi mahdollista irrottautua sen perinteistä ja kuitenkin säilyttää modernistisen maalauksen olemus, taiteilija kertoo.

Maalausten visuaalinen rakenne perustuu siihen, että varsinainen ”aihe” maalataan ensin seinälle niitatulle, vailla kiilakehyksiä olevalle suurelle pohjustetulle kankaalle siten, että maalauksen reunat elävät vapaasti, eivätkä estä ekspressiivistä ilmaisua. Lopuksi maalauskangas kiinnitetään suuremmaksi pinnaksi, paneliksi, niin että maalatun pinnan reunat näkyvät.

Ulkopuolelle jää valkoinen kangas siten, että kuvapinnan alla on tyhjää kangasta enemmän kuin sivuilla. Vuorikosken mukaan lopputulos voidaan ymmärtää vapaaksi maalaukseksi, jolla samanaikaisesti on vahva esineellinen luonne.

Näin toteutettuna kokonaisuudella on yhtymäkohtia julistetaiteeseen, nimenomaan venäläisen avantgardismin lähtökohtana olleisiin pietarilaisten kauppojen maalattuihin kyltteihin, johon liittyvät myös joissakin teoksissa olevat tekstit. Myös futurismi on yksi tyylillinen lähtökohta.

Maalaukset ovat ikään kuin kuvitettuja kirjan sivuja. Niissä on tietoisia yhtymäkohtia keskiaikaisiin rukouskirjoihin tai myöhäisbysantin venetsialaisiin ikoneihin. Teosten yhteydessä viitattu myös Polaroid-kuviin.

– Venetsialaiset barokin ajan alttarilaitteet, joissa etualalla olevan alttarin yläpuolella on dramaattinen maalaus, täynnä chiaroscuron tummaa sinipunaista varjoa ja sen yllä kultahehkuinen taivas. Nehän ovat kuin näkymiä Venezian Santa Lucian asemalta, kun Firenzen pikajuna juuri saapuu leiskuvan auringonlaskun suunnasta, kuvailee Vuorikoski.



Taiteilija kuvaa ”Stazione di Venezia” -maalauksiaan röyhkeän itseriittoisiksi, niin että ne voi ripustaa miten vain.



– Ne hakeutuvat jopa anarkistisiksi installaatioiksi, raskaiksi jonoiksi tai niin että osa paneleista on lattialla, osa alempana seinällä ja osa jossakin ylempänä. Stazione di Venezia ei arastele ympäröivää elämän hälyä, taiteilija toteaa.

Timo Vuorikoski (s. 1945) on tamperelainen taidemaalari ja graafikko, joka on erikoistunut virallisiin tilausmuotokuviin. Niiden ohessa hänen tuotantoonsa kuuluu asetelmia, maisemia ja vapaita henkilötutkielmia. Vuorikoski on opiskellut Suomen Taideakatemian koulussa sekä taidehistoriaa Helsingin yliopistossa, jossa hän opetti ja toimi tutkijana ennen uraansa Sara Hildénin taidemuseon johtajana. Päätyönsä ohella Vuorikoski on pitänyt säännöllisesti yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin. Muotokuvamaalausta hän on opiskellut eri maiden taidemuseoissa lukuisilla ulkomaille suuntautuneilla matkoillaan.

Timo Vuorikoski: Stazione di Venezia – Venetsiasta junalla Venetsiaan Kangasala-talon galleriassa 10.10.–4.11.2018. Vapaa pääsy.



Taiteilija vierailee kertomassa näyttelystään taiteilijatapaamisessa 31.10.2018.

