Tipaton tammikuu nuorten aikuisten suosiossa

Alkoholittomuus voi tuntua vapauttavalta – raitistelu on kasvava trendi 16.12.2021 09:40:24 EET | Tiedote

Tammikuussa 2022 käyntiin pyörähtävä Tipaton tammikuu -kampanja kannustaa pohtimaan omia alkoholin käyttöön liittyviä tottumuksia. Kampanjan yhteistyökumppanina ensi tammikuussa on muun muassa sosiaalisessa mediassa suosiota niittävä Darravapaa. Darravapaa on Laura Wathénin ja Katri Ylisen perustama yhteisö, joka rohkaisee kyseenalaistamaan alkoholinormatiivista yhteiskuntaa. "Alkoholin juominen on edelleen aikuisten välisissä illanvietoissa ja juhlimiskulttuurissa usein normi ja alkoholin pois jättäminen rikkoo tuota normia", sanoo Laura Wathén.