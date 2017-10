Tiukemmat säännöt karsinogeenialtistukselle työntekijöiden suojelemiseksi

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona tiukemmat EU-säännöt, joilla halutaan estää työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville karsinogeeneille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille.

- Haitallisten aineiden listalle lisätty raja-arvot 11:lle syöpää aiheuttavalle aineelle

- Säännöt koskevat erityisesti rakennus-, kemikaali-, puu- ja tekstiilialaa

Uusien sääntöjen myötä haitallisten aineiden listalle lisätään yksitoista ainetta, joille määritellään altistusta koskevat raja-arvot. Lisäksi kahden syöpää aiheuttavan aineen osalta, jotka ovat jo listalla, raja-arvoja pienennetään. Uusien raja-arvojen arvioidaan estävän jopa 100 000 henkilön menehtyminen seuraavan 50 vuoden kuluessa.



Tiukemmat raja-arvot



Uusien sääntöjen myötä seuraaville haitta-aineille on asetettu raja-arvot työperäiselle altistukselle:



- kymmenen kemiallista tekijää:1,2-epoksipropaani, 1,3-butadieeni, 2-nitropropaani, akryyliamidi, tietyt kromi (VI)-yhdisteet, etyleenioksidi, o-toluidiini, refraktoriset keraamiset kuidut, bromietyleeni ja hydratsiini



- hengitettävä kiteinen piidioksidi, jota syntyy betonin, tiilin tai kivien murskaamisesta tai leikkaamisesta tai kaivostyössä



Raja-arvoja pienennetään kahden haitta-aineen osalta:



- kovapuupöly: raja-arvo laskee viidestä kahteen milligrammaan kuutiometrissä siirtymäajan jälkeen; siirtymäajan (viisi vuotta direktiivin voimaantulosta) aikana raja-arvo on 3mg/m3



- vinyylikloridimonomeeri, jota käytetään PVC-muovin tuotantoon



Työnantajien tulee arvioida työntekijöiden altistumisen riskiä ja toimia ennaltaehkäisevästi.



Mepit vaativat päätöslauselmassa komissiota lisäksi harkitsemaan lisääntymiselle vaarallisten aineiden lisäämistä listalle vuoden 2019 ensimmäisiin kuukausiin mennessä.



Työnantajien tulee arvioida työntekijöiden altistumisen riskiä ja toimia ennaltaehkäisevästi. Mepit vaativat päätöslauselmassaan komissiota lisäksi harkitsemaan lisääntymiselle vaarallisten aineiden lisäämistä listalle vuoden 2019 ensimmäisiin kuukausiin mennessä.



Kommentti



Esittelijä Marita Ulvskog (S&D, Ruotsi) sanoi: "Olen todella iloinen siitä, että EU on vihdoin uudistanut syöpädirektiiviä. Tarvittiin kymmenen vuotta painostusta, jotta tarvittava kunnianhimo löytyi. Työntekijöiden pitää olla varmoja siitä, että he ovat turvassa ja että yritykset eivät kilpaile heidän terveytensä kustannuksella. EU tarvitsee vahvemman sosiaalisen agendan ja tämä on hyvä alku. Syöpä on merkittävin kuolinsyy työpaikalla ja me jatkamme taistelua sitä vastaan.”



Seuraavaksi



Direktiivi hyväksyttiin äänin 540 puolesta, 6 vastaan, 119 tyhjää. Kun neuvosto on hyväksynyt uudet säännöt, ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Säännöt astuvat voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen.



Taustatietoa



Syöpä on merkittävin työhön liittyvä kuolinsyy EU:ssa. Vuosittain työhän liittyvistä kuolemista 53 % johtuu syövästä, 28 % verenkiertosairauksista ja 6 % hengitystiesairauksista. Työperäisistä syövistä tavallisimpia ovat keuhkosyöpä, asbestille altistumisesta johtuva mesoteliooma ja virtsarakon syöpä.



Säännöt koskevat erityisesti rakennus-, kemikaali-, auto-, puu-, huonekaluala-, tekstiili- ja sairaanhoitoaloja.