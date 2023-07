Tivoli-kirjoituskilpailun voitti Riitta Myöhänen

Reuna-kustantamon ja Kymi Libri -messujen kolmannen kirjoituskilpailun voittajat palkittiin kirjamessujen viimeisenä päivänä, jonka teemana oli Sankareita ja voittajia. Lähes 200 saapuneen kirjoituksen joukosta valittiin antologiaan 20 proosatekstiä sekä bonuksena kuusi runoa.

Kilpailuraatina toimi kouvolalainen Kirjakinkerit-ryhmä, johon kuuluvat Kini Laine, Olli Sarpo, Jukka Vartiainen ja Tuula Ulvi.

– Kävimme keskustelua siitä, mikä on tivoli, mikä sirkus, mikä huvipuisto ja mitä missäkin on. Raatimme tulkitsi aihetta varsin avarakatseisesti ja pyrki ruotimaan pintaan parhaat kirjoitukset, kertoo Jukka Vartiainen.

– Voittajanovelli on myönteisellä tavalla erikoisin ja mystisin tarina koko antologiassa, hieno ja erilainen kuvaus sota-ajasta. Tyttö tummansinisessä mekossa kertoo äidin ja tyttären läheisyydestä, menetyksistä ja toivosta, tytön rohkeudesta. Kaiku on kauniilla kielellä kirjoitettu tarina, jossa on lempeän haikea tunnelma, raatilaiset kuvailevat teoksia.

Muusikot Mika Byman ja Suonna Kononen sävelsivät ja esittivät antologian teksteistä säveltämänsä laulut. Bymanin valitsema teksti oli A. Kustaan runo Portilla Baubon keitaan ja Konosen innoittajana oli Pirkko Paavolan teksti Tivoli tango. Lisäksi paljastettiin Tiina Tainion ja graffititaiteilija Henden taideteokset, joissa inspiraation lähteenä olivat Jaana Piiran teos Sudenkorento ja Erja Vanhalan novelli Tivolin voimamies.

Kaikki antologiaan valitut kirjoittajat:

Lasse Akselin, Hämeenlinna

Jukka Antila, Oulu

Milla Arikka-Uusijoki, Turku

Johanna Hasu, Kouvola

Wilhelmiina Hietalahti, Viljakkala

Helena Kallio-Koski, Mölnlycke, Ruotsi

Harri Kivelä, Kausala

Elli Meriläinen, Joensuu

Riitta Myöhänen, Kuopio

Laura Ollila, Helsinki

Maria Paldanius, Rovaniemi

Olli Penttilä, Tampere

Jaana Piira, Kuopio

Kalle Pusa, Helsinki

Ira Rajala, Hyllykallio

Paula Seppälä, Kausala

Mirjami Sirén, Kauniainen

Erja Vanhala, Kotka

Kari Valtonen (Valto), Kouvola

Aurinna Weisman, Helsinki

Antologian runoilijat ovat

A. Kustaa, Espoo

Merja Laitila, Haapajärvi

Pirkko Paavola, Turku

Miia-Riikka Pajala, Oulainen

Tarja Turunen, Turenki

Marjo Väisänen, Oulu

Antologia Tivoli – 20 kävijää, toimituskunta Olli Sarpo, Kini Laine, Tuula Ulvi ja Jukka Vartiainen. ISBN: 978-952-355-158-9, ovh 26,90.