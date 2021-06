Todistusvalintojen tulokset julkaistu hakijoille Opintopolussa - pääsykokeet jatkuvat Oulun yliopistossa

Professori Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto poronhoidon tutkimukselle 19.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Professori Pentti Kaiteran rahaston 20 000 euron suuruinen tunnustuspalkinto on myönnetty dosentti Anna-Kaisa Salmen työryhmälle Domestication in Action. Salmen vetämä hanke selvittää, miten poronhoito on muuttunut viimeisen tuhannen vuoden aikana.