Tohtorintutkinto tarkastelee venäläis-juutalaisen klarinettimusiikin mutkikasta kohtaloa Neuvostoliiton aikana

Klarinetille sävellettiin entisen Neuvostoliiton aikana laaja kirjo musiikkia, josta vain murto-osa on päätynyt yleiseen ohjelmistoon ja konserttilavoille esitettäväksi. Klarinetisti Anne Elisabeth Piirainen tarkastelee taiteellisessa tohtorintutkinnossaan tätä varjoon jäänyttä klarinettiohjelmistoa soittajan näkökulmasta. Piiraisen tohtorintutkinto "Clarinet Music from Russia and the Soviet Union 1917-1991: Discovering an Unexplored Side of the Clarinet Repertoire" tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 22.2.2021.

Anne Elisabeth Piirainen (Photo: Timo Dufour)

Unohdettuja klarinettiteoksia ensimmäistä kertaa suomalaisille konserttilavoille Piiraisen tutkimus keskittyy etenkin venäläis-juutalaisen klarinettimusiikin vaikeaan kohtaloon Stalinin diktatuurin aikana, jolloin vääränlaisiksi miellettyjen teemojen käyttö saattoi pahimmillaan vaarantaa säveltäjän hengen. Piirainen valottaa vaiennettujen klarinettiteosten hylkäämisen taustoja ja tuo esille niiden taiteellisen arvon. Viidessä jatkotutkintokonsertissaan hän esitti tyyliltään monipuolista, pitkälti tuntematonta klarinettimusiikkia Venäjältä ja Neuvostoliitosta. Osa tästä musiikista myös kuultiin näissä konserteissa ensimmäistä kertaa Suomessa. - Tämän musiikin kohtalolla on yllättävän suuri kosketuspinta edelleen ajankohtaisin teemoihin kuten taiteen- ja sananvapauteen ja erilaisten kansallisten vähemmistöjen kohteluun, Piirainen huomauttaa. Arkistolöytöjä esittelevä verkkosivusto rikastaa klarinettiohjelmistoa Tohtorintutkinnon tutkielman muodostaa verkkosivusto, jolle Piirainen on koonnut yli viidensadan klarinettiteoksen tietokannan. Hän tutki laajasti venäläisiä musiikkiarkistoja ja todisti, että niistä voi edelleen tehdä merkittäviä löytöjä. Hän myös löysi klarinettisävellyksiä, joiden olemassaolosta ei ole ollut tietoa musiikkitutkimusyhteisössä eikä esiintyjillä. Esimerkiksi Grigory Kreinin juutalaismusiikkiin pohjautuvista kamarimusiikkiteoksista ei ole ollut tietoa saatavilla eikä niitä esitetä. - Halusin rikastuttaa klarinettiohjelmistoa ja antaa äänen vaiennetuille sävellyksille. Tulokseni paikkaavat tiedonpuutteita tästä tutkimattomasta venäläisen musiikin osa-alueesta, Piirainen toteaa. Anne Elisabeth Piiraisen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus 22.2.2021 klo 16 Tohtorintutkinnon otsikko: Clarinet Music from Russia and the Soviet Union 1917-1991: Discovering an Unexplored Side of the Clarinet Repertoire Tilaisuuden valvoja: MuT Anu Vehviläinen Tutkielman ohjaaja: FT. Marcus Castrén

Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: MuT Mikko Raasakka, Charles Neidich, Asko Heiskanen, Vladimir Agopov, Folke Gräsbeck, Eduard Brunner (†)

Tutkielman tarkastajat: Prof. Dr Marina Frolova-Walker, Prof. Dr Stephanie Zelnick Tilaisuus on englanninkielinen.

