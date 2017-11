Toimialakatsaus: teollisuustuotanto kasvaa, metallien jalostuksessa päästy jo vuoden 2008 tasolle

Etla tutki yritysten kasvua ja valtion tukitoimia: Suuryritysten merkitys Suomen taloudelle luultua suurempi 20.11.2017 09:00 | Tiedote

Suurten yritysten rooli taloudessa on selvästi luultua suurempi. Suuria yrityksiä on Suomessa alle 600, mutta kymmenen konsernia luo jopa 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Pienemmät yritykset ovat keskeisessä roolissa lähinnä talouden uudistajina. Etlan tänään julkistaman tutkimuksen mukaan valtion kannattaisikin tukipolitiikassaan suosia innovaatiotukia, joiden vaikutuksista on selvimmät näytöt.