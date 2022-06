Toimiiko eheyttäminen? Seta tarttuu eheyttämistoimintaan Helsinki Pridessä

Seta vaatii täyskieltoa lakiin niin kutsuttuihin eheyttämistoimiin eli seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseen tähtääviin toimenpiteisiin sekä niiden mainontaan ja markkinointiin. Eheyttämistoimet ovat epäeettisiä, vahingollisia ja loukkaavat ihmisoikeuksia.



“Eheyttämishoitoja tarjoavat pitävät esimerkiksi homoutta tai transsukupuolisuutta sairautena ja syntinä, joista ihminen voisi eheytyä cis-sukupuoliseksi heteroksi. Eheytystoimet aiheuttavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille pitkäaikaista haittaa ja mielenterveysongelmia, koska tällainen manipulointi rikkoo ihmisen”, sanoo Setan varapuheenjohtaja Pekka Rantala.



Eheyttämistoiminta toisintaa vanhoja ennakkoluuloja sateenkaari-ihmisyydestä ja on haitallista sateenkaari-ihmisille, siksi tavoitteena tulee olla eheyttämistoiminnan täyskielto kaiken ikäisten kohdalla. Viime vuosina toiminta on kielletty useassa maassa, myös EU kannustaa jäsenmaita ponnistelemaan toiminnan lopettamiseksi. Seta julkaisi selvityksen eheyttämistoiminnan kieltämisen mahdollisuuksista maaliskuussa.



“Meidän viestimme pridessä on, että jokainen sateenkaari-ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen. Olemme ansainneet suojelua manipuloinnilta ja painostukselta, kuten muultakin väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä“, Rantala painottaa.



Eheyttämistoiminnan kieltoon tähtäävä Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Setan ohjelma Helsinki Pride -viikolla

Sateenkaari-ihmisiin kohdistuvat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin muutospyrkimykset - mistä on kyse ja miten ne tulisi Suomessa kieltää?

Tiistai 28.6. klo 16:00-17:30, Glo Hotel Art jugend-sali, os. Lönnrotinkatu 29

Keskustelua alustaa asiantuntija Peik Ingman. Mukana keskustelemassa Perttu Jussila Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteesta, johtava asiantuntija Johanna Aapakallio Sopu-työ/Loisto setlementti ry:stä, puheenjohtaja Saga Lydén Malkus ry:stä ja nuorempi asiantuntija Elsa Korkman Ihmisoikeuskeskuksesta.

Keskustelun tavoitteena on avata sitä, miksi niin sanottu eheyttämistoiminta on haitallista, miten siihen on puututtu muissa maissa ja miten se tulisi Suomessa kieltää.

Lisätietoa: Setan selvitys ja tiedote eheyttämistoiminnasta (Ingman 2022)



Transihmisiä koskeva tutkimustieto: Tuottamisen haasteet ja ratkaisujen “ideariihi”

Tiistaina 28.6. klo 17-18.30 Pride Housessa (Kiasma)

Transihmisiä käsittelevää tutkimustietoa syntyy vuosittain eri tieteenaloilla. Paneelikeskustelu yhdistää tutkijat ja transaktivistit luomaan uusia ideoita transtutkimuksen näkökulmista. Tilaisuuden järjestää Setan sukupuolen moninaisuus -toimikunta.

Lisätietoa tapahtuman sivulla





Eduskunnan sateenkaariverkoston sateenkaaripoliittisen ajankohtaiskeskustelu

Keskiviikko 29.6. klo 16-17:30 Pride Housessa (Kiasma)

Miten translain uudistus viedään kunnialla maaliin? Mitä muita toimia sateenkaari-ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen vaativat Suomessa seuraavina vuosina?

Tilaisuuden aluksi asiantuntija Matti Pihlajamaa luo katsauksen sateenkaari-ihmisten perus- ja ihmisoikeustilanteeseen Suomessa. Tilaisuuden järjestää Seta yhteistyössä Eduskunnan Sateenkaariverkoston kanssa.

Keskustelussa mukana kansanedustajat verkoston varapuheenjohtaja Sari Multala (kok), Saara Hyrkkö (vihr), Jussi Saramo (vas), Hanna Kosonen (kesk) ja Sandra Bergqvist (rkp). Tilaisuudessa on mahdollista tehdä yleisökysymyksiä. Keskustelun vetää Setan hallituksen jäsen Aura Castrén.



Lisätietoa tapahtuman sivulla

Muut Setan tapahtumat:

Maanantai 27.6. n. klo 15-20.

Lautapelailua Setan verkkonuorisotalo Loisteen 13-17-vuotiaille nuorille

Maanantai 27.6. klo 17.30-18.30

Verkkoluento: Mikä ihmeen sateenkaari?, järjestää Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus ja Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus

Perjantai 1.7. 16-18 Kvääristö-kahvilassa Kolmas linja 17

Ässämiitti! Järjestää Setan aseksuaalisuustoimikunta

Perjantai 1.7. n. klo 18 Roineen puisto

Nuorten piknik-hengailu, yhteislähtö Nuorten pride houselta ja sateen sattuessa hengataan aulassa. Järjestää Setan nuorisotoimikunta

Lauantai 2.7. klo 12 Seta Helsinki Pride -kulkueessa sekä puistojuhlassa Kaivopuistossa omalla teltalla klo 12-19. Tervetuloa moikkaamaan, hakemaan materiaaleja ja tarroja ja tekemään rintanappeja!

Muistathan myös!

Helsinki Priden teemana on Kohtaamisia. Suomen suurinta ihmisoikeustapahtumaa Helsinki Pridea järjestää Setan jäsenjärjestö Helsinki Pride -yhteisö ry (entinen HeSeta).

Setan puheenjohtaja Sakris Kupilaa, varapuheenjohtaja Pekka Rantalaa (erit. eheyttämistoiminta), pääsihteeri Kerttu Tarjamoa sekä Setan ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen asiantuntijoita voi haastatella viikon aikana sateenkaari-ihmisten tilanteesta Suomessa ja maailmalla. Osoitteet muotoa etunimi.sukunimi@seta.fi.



Suosittelemme myös kertaamaan sateenkaariteemojen sensitiivisen käsittelyn ja oikeat käsitteet ennen pride-viikkoa!