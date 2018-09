Toimistorakennuksia Hanhikiven niemelle – Fennovoima ja Lehto Group esisopimukseen urakasta

Fennovoima ja Lehto Group ovat solmineet esisopimuksen Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen hallintorakennuksen ja laitostoimiston toteuttamisesta. Kokonaisurakkasopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden loppuun mennessä.

– Saimme useita hyviä tarjouksia sekä rakennus- että taloteknisistä töistä. Lehto Groupin kehitysehdotukset ja kokonaisuus ratkaisivat valinnan yhtiön hyväksi. Fennovoima käynnisti rakennusten suunnittelun tarjouskilpailua varten jo viime vuonna, ja nyt Lehto Group ottaa vastuulleen suunnitelmien viimeistelyn ja toimistojen rakentamisen kokonaisurakkana, Fennovoiman johtaja Juha Nurmi kertoo.

Hallintorakennusta ja laitostoimistoa käytetään Fennovoiman työntekijöiden toimistoina laitoksen rakentamisen ja käytön aikana.

Hallintorakennuksen rakentaminen alkaa aikaisintaan keväällä 2019 sen jälkeen, kun voimalaitoksen eri osien sijainnit laitosalueella on vahvistettu. Laitostoimiston rakentamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin. Rakennusten yhteenlaskettu laajuus on noin 17 900 m2. Urakan arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Hallintorakennus on merkittävin yksittäinen Fennovoiman toteutusvastuulla oleva rakennus. Laitostoimittaja RAOS Projectin pääurakoitsija Titan-2 vastaa varsinaisen ydinvoimalaitoksen ja sen tukirakennusten rakentamisesta ja alihankintaketjun kokoamisesta.