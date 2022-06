Toimituksille tiedoksi koronaseurannan aikatauluista kesällä: THL:n seurantatiedot ovat tauolla 18.–31.7.

Huostassa olevien lasten määrä väheni vuonna 2021 6.6.2022 08:33:00 EEST | Tiedote

Huostassa olevien lasten määrä väheni vuonna 2021. Viime vuonna huostassa olevia lapsia oli kaikkiaan 11 210 eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Huostassa olleiden lasten määrä väheni edellisen kerran viisi vuotta sitten vuonna 2016. Väheneminen selittyy sillä, että uusien huostaanottojen määrä on vähentynyt. Määrä väheni viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin. Vuodesta 2018 uusien huostaanottojen määrä on tippunut 16 prosenttia. ”Uusien huostaanottojen väheneminen kertoo toivottavasti siitä, että muilla tukimuodoilla on pystytty auttamaan lapsia ja perheitä aiemmin ja harvempi tilanne on kärjistynyt sellaiseksi, että huostaanottoa tarvitaan,” kertoo THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka. Huostaanotot ovat lasten ja nuorten pitkäaikaisia sijoituksia kodin ulkopuolelle, joten uusien huostaanottojen määrän väheneminen vähentää huostassa olevien määrää myös tulevaisuudessa. Uusien huostaanottojen väheneminen koski tasaisesti kaikkia ikäryhmiä. Kaikkiaan vuoden 2021 aikana ol