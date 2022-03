Toimituksille tiedoksi: THL:n koronarokotustiedot päivittyvät vastedes kerran viikossa

THL suosittelee riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille kolmatta koronarokoteannosta 3.3.2022 15:49:31 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että aiemmin määriteltyihin vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille annetaan kolmas koronarokoteannos, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille on ohjeistettu jo aikaisemmin tarjoamaan tehosteannoksia. Lisäksi THL suosittelee, että mahdollisuus kolmansiin rokoteannoksiin tarjotaan myös muille kuin riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille vähintään kuusi kuukautta toisesta rokoteannoksesta, jos se on tarpeen muusta kuin lääketieteellisistä syistä, esimerkiksi matkustamisen vuoksi. Lapsilla ja nuorilla vakava koronatauti on hyvin harvinainen ja kahden rokoteannoksen teho on säilynyt hyvänä vakavia tautimuotoja vastaan. Perussairaudet kuitenkin lisäävät myös lasten ja nuorten riskiä sairastua vakavaan koronavirustautiin. ”Lasten ja nuorten tautitaakka on ollut vähäinen koko epidemian ajan ja on pysynyt matalana myös omikronin nou