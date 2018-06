Toimituksille tiedoksi Ville Skinnarin blogi sotesta: Kolmas kerta toden sanoo?

Perustuslakivaliokunnan SD-edustajat: Valiokunta onnistui vaikeassa tilanteessa 1.6.2018 16:38 | Tiedote

Perustuslakivaliokunta on tänään antanut lausuntonsa hallituksen sote-ja maakuntauudistukseen liittyvästä hallituksen esityksestä HE 16/2018. Perustuslakivaliokunnan SD-kansanedustajat ovat tyytyväisiä, että valiokunta onnistui tekemään työnsä huolellisesti ja tehtävälleen uskollisesti siihen kohdistuneesta julkisesta paineesta huolimatta. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetään, että uudistuksen aikataulua vaiheistetaan. Perustuslakivaliokunta katsoi, että näin laajan uudistuksen toteuttaminen kerralla aiotussa aikataulussa vaarantaa ihmisten oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin. Valiokunnan lausunnossa katsotaan, että tavallisen lain säätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä on uudistuksen laajempi vaiheistaminen. Vaiheistamisen tulee olla sekä toiminnallista, että alueellista. - Tämä on jo maalaisjärjellä ymmärrettävä asia, kommentoi valiokunnan jäsen Ilkka Kantola. - Nyt ollaan tekemässä Suomen historian suurinta hallintouudistusta ja pistämässä sosiaali- ja terve