Toimivat pohjaratkaisut ilahduttavat Asokotien uusia asukkaita Vantaalla

Malminiityntie 26:een marraskuun loppuun valmistunut asumisoikeustalo antaa asukkailleen upeat puitteet asumiseen hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä peruspalveluita ja ulkoilumahdollisuuksia. Asukkaat ovat kiitelleet asuntojen pohjaratkaisuja toimiviksi.

- Arkkitehtuuriltaan näyttävä talo on herättänyt valmistuttuaan hakijoissa erityistä kiinnostusta. Sopimuksia on tehty vilkkaasti mitä pidemmälle talo on rakentunut. Vielä on vapaana erilaisia huoneistotyyppejä: tilavia kaksiota, kolmiota pihaterassilla ja muutama todella avara ja valoisa yli 100 m2:n perheasunto. Eli jos nopeasti ottaa minuun yhteyttä, voi päästä vielä jouluksi uuteen kotiin, kertoo myyntineuvottelija Päivi Tulokas.

Taloon valmistui 48 asuntoa yksiöistä perheasuntoihin.

- Hyvällä suunnittelulla tilantuntua on saatu kaikkiin huonekokoihin. Asunnot ovat valoisia isoine ikkunoineen ja antavat mahdollisuuksia toteuttaa monenlaisia sisustuksia. Asukkaat ovat pitäneet myös talon sijaintia heille sopivana, kertoo Tulokas.

Talo sijoittuu Tikkurilan pohjoispuolelle Malminiitynpuiston äärelle. Peruspalvelut, kuten lähikaupat, apteekki, päiväkodit ja ala-aste löytyvät kävelymatkan päästä. Leinelän juna-asema sijaitsee kilometrin päässä. Sieltä kulkee juna Tikkurilaan ja lentokentälle kymmenessä minuutissa.

Vieressä on myös koirapuisto ja kaupunkipyöräparkki. Lapsille löytyy läheltä pulkkamäki Hiiriharjun tekomäestä tai Möskäristä.

- Talossa on neljä asuinkerrosta ja viidennessä kerroksessa on asukkaiden käytössä saunaosasto, kerhotila ja kattoterassi. Pihamaan leikkipaikan yhteydessä on myös kiipeilyseinä, listaa Tulokas.

Asunnoista aukeaa kauniit näkymät viereiseen puistoon tai pihapiiriin. Keittiöt on varustettu keraamisilla liesillä ja astianpesukoneilla ja lattioita peittävät kauniit laminaattilattiat. Kylpyhuoneissa on lattialämmitys ja peililiukuovet helpottavat arkea eteisessä.

Ikkunoissa on vakiona sälekaihtimet ja parvekkeet on lasitettu. Ensimmäisen kerroksen asunnoissa on pihaterassit. Jokaisessa asunnossa on 10/10 Mbit/s perusnopeudella toimiva internetyhteys.

- Malminiityntie 26 on savuton asuintalo. Sen sijaan kotieläimet ovat tervetulleita, kertoo Tulokas.

Malminiityntie 26:n arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Avarrus Arkkitehdit Oy, pääsuunnittelijana Niilo Ikonen.