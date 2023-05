Toinen Tulevaisuus haluaa pelastaa päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret

Kun Kati Mehtälä perheineen tipahti yhteiskunnallisen avun ja tuen ulkopuolelle, iski päälle toivottomuuden tunne, kukaan ei auta. Tästä toivottomuudesta syntyi tarve perustaa Toinen tulevaisuus Oy, joka tarjoaa päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville nuorille ja heidän perheilleen apua.



- Kun on riittävän usein pidellyt sylissään itkevää ja huutavaa lasta, joka haluaa kuolla ja kun on yhtä monta kertaa käännytetty pois lasten- ja nuorten päivystyksen kautta psykiatrisen osastotarpeen arviosta, alkaa usko loppua, summaa Toinen Tulevaisuus Oy:n perustaja Kati Mehtälä.



Julkiselle puolen nuorten päihde-ja mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Nuoren ja vanhemman avunhuudot kaikuvat usein kuuroille korville. Jos nuori ei ole täysin sitoutunut hoitoon tai hänellä on akuutti päihdeongelma, hoitosuhde katkaistaan herkästi.



- Tällaisessa tilanteessa alkaa väkisin miettiä, että kenelle tästä pitää olla vihainen, miten tällainen voi olla edes mahdollista? Tämän tukahduttavan ajatuksen myötä päätin, että ei kenellekään, tehdään itse, kertoo Kati Mehtälä.



Toinen Tulevaisuus haluaa auttaa ja tukea nuoria ja heidän perheitään pitkäkestoisesti ja matalalla kynnyksellä. Tarjolla on muun muassa pitkäkestoista psykoterapiaa, lyhytterapiaa, ryhmäterapiaa sekä konsultaatiota. Toisen Tulevaisuuden vastaavana johtajana toimii pitkän kokemuksen omaava psykoterapeutti Eeva Junnola-Nyström.



– Uudet palvelumallit ovat tarpeen, sillä vanhat keinot eivät enää riitä. Maailma muuttuu, joten vanhojen mallien tilalle pitää saada uusia keinoja, jotka auttavat ratkaisemaan nuorten päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvät haasteet, summaa Eeva Junnola-Nyström.