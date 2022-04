Toisen sukupolven Fujitsu PRIMEFLEX tekee hybridipilveen siirtymisestä turvallista ja ennakoitavaa

Fujitsu toimittaa Helsingin kaupungille tietoliikenneverkon valvonta- ja hallintapalvelut 15.2.2022 13:00:00 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki on valinnut Fujitsu Finland Oy:n uudeksi sopimuskumppanikseen tietoliikenneverkon valvonta- ja hallintapalveluihin. Palvelujen käyttöönotto alkaa keväällä 2022. Sopimus on osa Helsingin digitaalisen perustan uudistamisen hanketta. Sen tavoitteena on mahdollistaa kaupungin omille työntekijöille ja helsinkiläisille hyvät ja luotettavat digitaaliset palvelut. Digitaalinen perusta on uudenlainen palveluorganisaatio, joka tarjoaa keskitetysti tietoturva-, infra- ja verkkopalvelut sekä yhteisen it-tuen kaikille toimialoille ja liikelaitoksille. ”Digitaalisen perustan muutosohjelman keskeinen tavoite on turvallinen ja nopea verkko, joka mahdollistaa innovatiiviset palvelut. Fujitsun tarjoamat tietoliikenneverkon valvonta- ja hallintapalvelut parantavat verkon kokonaishallintaa ja palvelutasoa, ja sopimus tuo kustannushyötyjä. Datamäärien kasvaessa panostamme merkittävästi verkon kokonaishallintaan ja kyberturvaan”, sanoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusam