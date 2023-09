Toisille muutokset ovat raskaampia kuin toisille – Maria Viljan kuvakirja kertoo lapsen ylikuormittumisesta

Rosalilla on näkymätön reppu, johon hän kerää kaiken, mitä näkee ja kokee.

Nyt Rosali ja isä ovat muuttaneet uuteen asuntoon, ja hän on aloittamassa esikoulun. Reppu täyttyy yhtäkkiä jännittävistä muutoksista, ja siitä seuraa yllätyksiä. Eskarin ensimmäisenä päivänä reppu kasvattaa itselleen villikissan jalat.

Maria Vilja kertoo Villikissareppu-kirjan tarinan syntyneen pian hänen edellisen kirjansa Näkymättömän repun jälkeen. Sarjan ensimmäisessä osassa Rosali-niminen lapsi kantaa kokemusten reppua, johon kaikki hänen näkemänsä ja kokemansa kertyy sisälle. Kirja on tarina siitä, miten herkkä lapsi tutustuu ominaisuuteensa ja opettelee elämään sen kanssa.

Villikissarepussa Rosalin elämässä tapahtuu paljon muutoksia. Kaiken uuden seurauksena Näkymätön reppu alkaa ahmia asioita. Se ei kevene enää kuten ennen ja lopulta se muuttuu villikissaksi. Isä ja Rosali joutuvat pohtimaan kuinka villikissa saadaan taas kesytettyä.

Villikissareppu kertoo ylikuormittumisesta, siitä, kuinka näkymätön reppu menee epäkuntoon. Tilanteesta, jossa muutokset ja stressi saavat lapsen pään sekaisin. Siitä voi Viljan mukaan seurata monenlaisia oireita: esimerkiksi aistiyliherkkyyttä, univaikeuksia, ruokahalun muutoksia ja itkuherkkyyttä.

Viljan kirja ei anna automaattivastauksia siihen, miten tilanteesta päästään eteenpäin: Reppu pitää kesyttää, mutta jokaisen villi reppu kesyyntyy eri tavalla. Avainasemassa on huomatuksi tuleminen ja auttamishaluisten aikuisten läsnäolo. Silloin kun ongelmat kasvavat isoiksi ei tarvitse pärjätä yksin tai oman perheen voimin.

”Ehkä Villikissareppu haluaa korostaa, että herkkyys ei ole sitä, että välillä vähän väsyttää ja pitää levätä. Se voi olla rankkaa ja raastavaa, ja vaikuttaa elämään todella paljon. Hyvässä ja pahassa”, Vilja sanoo.

Maria Viljan kekseliäät kuvat ja teksti selvittävät erityisherkän lapsen hienoa tapaa kohdata ja kokea maailmaa. Kirja tarjoaa heijastuspintoja niin lapsi- kuin aikuislukijoille.

Maria Vilja on palkittu kuvittaja, joka haluaa piirtää herkkyyden näkyväksi. Hänen lukijoita ihastuttanut esikoisteoksensa Näkymätön reppu opastaa, miten aistiylikuormituksen voi kohdata. Viljan Näkymätön reppu -kuvitustöitä on tällä hetkellä esillä Lasten kulttuurikeskus Aurorassa Espoossa. Se on hänen kolmas Näkymätön reppu -aiheinen näyttelynsä.

