Toissijainen haku esiopetukseen

Suomenkielisen esiopetuksen vapaaksi jääneet paikat ovat nyt haettavissa. Paikkoja toimintakaudelle 2020–2021 voi hakea sähköisesti ajalla 27.5.–12.6.2020.

Esiopetusikäiselle lapselle on mahdollisuus hakea paikkaa myös muuhun kuin kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan, jos paikkoja on vapaana.

Haettavissa olevat, vapaaksi jääneet esiopetuspaikat ja sähköinen ilmoittautuminen: www.vaasa.fi/esiopetus.

Paikkaa suomenkieliseen esiopetukseen on mahdollista hakea vain niistä päiväkodeista, joissa paikkoja on jäänyt vapaaksi. Hakemuksessa on valittavissa yksi vaihtoehto, eli lapselle voidaan hakea uutta esiopetuspaikkaa vain yhdestä päiväkodista.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, arvotaan paikat hakijoiden kesken.

Päätökset toissijaisen haun esiopetuspaikasta lähetetään perheille kesäkuussa viikolla 25.