Toissijainen haku esiopetukseen

Esiopetusikäiselle (vuonna 2016 syntyneelle) lapselle on mahdollisuus hakea paikkaa myös muuhun kuin kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan, jos paikkoja on vapaana.

Paikkaa esiopetukseen on mahdollista hakea vain niistä päiväkodeista, joissa paikkoja on jäänyt vapaaksi. Hakemuksessa on valittavissa yksi vaihtoehto, eli lapselle voidaan hakea uutta esiopetuspaikkaa vain yhdestä päiväkodista.

Haettavissa olevat, vapaaksi jääneet esiopetuspaikat ja sähköinen ilmoittautuminen: www.vaasa.fi/esiopetus.